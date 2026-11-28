Certe lettere sono testarde. Decidono loro quando arrivare, con la promessa dell’eternità che recano, con il dono di continuare ad amarsi. Una volta che hanno deciso, non ci sono ostacoli, nessuno può fermarle. Arrivano. E questa che arriva da Palermo è la storia d’amore di una lettera, di un messaggio con una foto, tutto legato al cuore di Salvatore Enzo Martines, impegnato nella Seconda guerra mondiale, forse prigioniero. Di certo c’è solo il mittente: Bombay, in India. La missiva, scritta da Martines il 23 luglio 1945, è approdata a Palermo nei giorni scorsi, percorrendo tenacemente una via impervia. Molti sono stati i benevoli protagonisti dell’avventura: gli impiegati dell’anagrafe comunale, l’assessore al ramo, Dario Falzone, lo stesso sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che si è interessato della questione, e una signora sensibile che abita in Toscana.

Ma ci sono altri “miracoli”, più o meno disseminati nella filigrana dello spazio e del tempo. Li racconta Germana, con una commozione punteggiata da una risata luminosa. «Il biglietto-cartolina – dice – è stato inviato ai suoi familiari quando il nonno ancora non aveva incontrato la nonna. Questa vicenda ci ha permesso di abbracciare Salvatore Ciofalo, che non conoscevamo, ed è una cosa rilevante per noi. Il nonno io non l’ho conosciuto: è morto prima che nascessi, quando aveva appena superato i quarant’anni, e mi è dispiaciuto tanto. Ne parlano tutti come di un uomo meraviglioso che aveva creato una famiglia piena d’amore e di allegria. Una persona che attirava la provvidenza, essendo profondamente buona e generosa. Anche il modo in cui incontrò nonna Carmelina fu prodigioso, sembra la trama di un film romantico. Erano in Libia, lui da ufficiale, la nonna con suo padre, che era generale. Il nonno stava annegando e fu proprio la nonna Carmelina a salvarlo. Poi si innamorarono e si sposarono».

La lettera di Salvatore Enzo Martines scritta il 23 luglio 1945

Daniela Casini ha scoperto il biglietto in un mercatino dell’usato a Prato e si è attivata per la restituzione ai discendenti dell’ufficiale Martines. È stato rintracciato il nipote, Salvatore Ciofalo, figlio della sorella Elvira, poi è toccato alla nipote del soldato, Germana Zasa, e alla figlia di Salvatore Enzo, Adele, mamma di Germana. La cerimonia di consegna è stata toccante. «Non abbiamo semplicemente riconsegnato un documento – ha detto l’assessore Falzone –, abbiamo restituito a una famiglia un pezzo della propria storia, custodito per oltre ottant’anni». «Questa vicenda – ha sottolineato – dimostra quanto sia prezioso il lavoro svolto quotidianamente dai nostri uffici comunali. L’Anagrafe non si limita alla gestione degli atti e delle pratiche amministrative, ma custodisce e ricostruisce la memoria delle nostre comunità e delle nostre famiglie».

«Ritrovarlo dopo tanti anni con un messaggio - spiega Germana - è stato come vederlo aprire all’improvviso la porta di casa e dire: “Sono tornato, eccomi qua, non ero mai andato via”. Mia madre ha sentito con forza l’amore di suo padre; nei giorni precedenti al ritrovamento l’aveva sognato spesso. Ecco perché pensiamo che non sia un fatto casuale e che sia accaduta una specie di bellissimo miracolo». Accanto alle righe in cui Salvatore Enzo Martines riferisce di stare bene, campeggia la foto di un uomo sorridente, con i baffi e i capelli corvini. Lui non parlò mai di quel foglio di carta. Ma anche questa lettera d’amore, come le altre, ha deciso che era il momento di riemergere dall’oblio. Si è messa in cammino, ha bussato alla porta di chi nemmeno immaginava che esistesse. Di chi, leggendola, ha scoperto di aspettarla da sempre.