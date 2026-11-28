Enzo e Peppe, quando sul palco si guardano negli occhi e cominciano a cantare, dentro di loro reciprocamente pensano: «Lui è il mio amico geniale». Enzo Avitabile e Peppe Servillo sono geni rari, creature preziose di una Napoli che da sempre è città “teatro-canzone” a cielo aperto. E il loro “Duet” canoro, che diventa quartetto celestiale, con la chitarra di Giuseppe Di Donna e le percussioni di Emidio Ausiello, si potrà ascoltare a Milano l’11 dicembre, alle ore 20, nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso per uno dei concerti più attesi della 30ª edizione de “La Musica dei Cieli. Voci e musiche religiose del mondo” (dal 4 al 19 dicembre). Un anno fa, il 27 dicembre, con Avvenire partner dell’evento “Un ponte per la Palestina”, avevamo incontrato Avitabile e l’arcivescovo di Napoli, il cardinale don Mimmo Battaglia, per partecipare a quel dialogo toccante con attivisti palestinesi collegati via skype dalla loro terra martoriata dal conflitto con gli israeliani.

Dopo l’incontro era seguito il concerto di Avitabile nello scenario mistico della Basilica di San Pietro in Aram. Pertanto, la sua musica , da Napoli fino a Milano, risuona ancora da una chiesa all’altra. «Come per il mio festival “Sacro Sud” giunto al suo 20° anno (si inaugura a Napoli il 13 dicembre e chiude il 27 dicembre), a me piace occupare uno spazio come la chiesa perché lì dentro la musica diventa più meditativa. Si entra in una sfera contemplativa. Noi diciamo, né mente né forma, così si crea uno stato di coscienza in cui realizzi meglio ciò che ascolti e te lo fai fluire. La chiesa è il posto migliore in cui accogliere, accogliersi e far risuonare quell’armonia di pace che va oltre la retorica e diventa un messaggio sincero e credibile». Un messaggio che a “La musica dei cieli” viene doppiamente recapitato in “Duet” con Peppe Servillo. «Peppe non è solo un fratello artistico, ma di vita. “Duet” va tradotto dall’inglese al napoletano e l’accento cade sulla “u” e diventa u’duette che include quella parte del nostro essere uomini campani, fratelli del Sud. Oltre alla musica e le parole conta il gesto che vuole la sua parte, perché il gesto racconta. In questo concerto la mia musica diventa quella di Peppe e viceversa, ma anche quella dei nostri musicisti. E se il pubblico ci farà da sponda, come ne sono certo, allora quella diventerà la “Nostra Musica” che si espanderà per tutta la chiesa facendone il luogo fondamentale di condivisione e di accoglienza». Musica e parole del repertorio Avitabile -Servillo, «ma anche canti della tradizione popolare, sottolinea Avitabile - Eseguiremo canzoni della devozione dialettale napoletana, uniti a brani dall’idioma “griko” che risuona dal Salento fino a Paestum. In scaletta c’è una Ninna nanna in lingua della Mauritania e un’altra swahili». E poi ci sono gli omaggi. «Con Peppe canteremo Terra mia, un tributo sentito al nostro fratello Pino Daniele che ci guarda da Lassù assieme a Fausto Mesolella, grande chitarrista degli Avion Travel che ricorderemo nel nostro concerto». E ancora un omaggio al meraviglioso Domenico Modugno e a quell’altro genio partenopeo di Sergio Bruni.

Enzo Avitabile e Peppe Servillo in "Duet": sul palco con loro Giuseppe Di Donna alla chitarra e Emidio Ausiello alle percussioni (foto Titti Fabozzi)

«Il primo che ha intuito la portata della canzone d’autore e il primo cantante che ascoltavo in casa mia già a tre anni. Mio padre Giuseppe Avitabile, faceva il playback di canzoni come Carmela, che eseguiremo con Peppe. Io per anni ho creduto che papà e Sergio Bruni fossero la stessa persona, poi, quando avevo 14 anni, il commendator Aurelio Fierro mi chiese di portare una lettera in una villa al Petraio e quando suonai al cancello si presentò questo signore in bermuda (ironia della sorte anni dopo avrei incontrato James Brown in bermuda e bigodini)… Era Sergio Bruni che mi salutò dandomi del “voi” e prima di congedarmi ci teneva a darmi la mancia. Io risposi che non era il caso, semmai, dato che ero un giovane sassofonista e cantante alle prese con il suo primo disco, avrei accettato volentieri un consiglio dal Maestro. Allora Bruni in napoletano mi disse: “Prima di cominciare a cantare capite bene le parole che cantate: se cantate bene le parole, allora sarete un buon attore. Se cantate bene le note, allora sarete un buon cantante. Ma se cantate bene tutte e due le cose, allora sarete un artista”. Questa è la lezione più importante che ho ricevuto e che credo di aver messo in pratica, assieme ad altri amici artisti: i cantautori De Andrè, Fossati, Battiato, De Gregori, Guccini, Paolo Conte, Pino Daniele, Peppe Servillo…». Con Servillo, il grande pubblico ricorda il duetto al Festival di Sanremo del 2018. «Quella volta sono stato io a “infastidire” Peppe che aveva fatto il Festival nel 2000 e lo aveva vinto con gli Avion Travel. Dopo tanti anni di esperienze con la mia musica nel mondo, mi piaceva l’idea di debuttare a Sanremo ma avevo bisogno della sua presenza rassicurante. Così abbiamo portato quella bellissima canzone, che canteremo anche a Milano, Il coraggio di un giorno. A Sanremo poi ci sono tornato chiamato dal mio amico Fiorello a cui voglio un bene dell’anima e con i Bottari di Portico abbiamo fatto un omaggio al grande Renato Carosone. Tornerei al prossimo Festival di Stefano De Martino? In gara no, certe pagine devono rimanere uniche». Unico rimarrà, probabilmente, anche l’altro duetto con don Mimmo Battaglia che ha scritto il testo di quella magnifica preghiera musicata da Avitabile, Perdonaci la pace. «Purtroppo la guerra non finisce mai, così come la mia Canta Palestina dal 2000 a oggi è diventata la colonna sonora di tutte le manifestazioni pacifiste anche Perdonaci la pace non smette di essere l’inno delle nostre speranze quotidiane affinché la pace possa tornare. La storia insegna che le cose umane cambiano molto lentamente, nel frattempo io confido nella musica, canto e prego, perché per me il rosario è preghiera d’azione».