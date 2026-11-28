Per caricare a bordo decine di persone, gli scafisti l’avevano distrutta. Il sotto coperta non esisteva più. Timone e motore neanche a parlarne. La sporcizia a farla da padrona. Quando nel 2017 la Guardia di Finanza di Foggia la sequestrò, trasportava 48 migranti curdi. Un terzo erano bambini. Oggi per questa imbarcazione a vela di 15 metri una nuova vita e un nome che in greco antico racconta di “cose belle”, anzi bellissime.

Da qualche giorno Kala è arrivata a Taranto e qui resterà ormeggiata, divenendo un laboratorio galleggiante di inclusione e riscatto sociale, pronto a salpare ogni volta che servirà. Dopo anni di abbandono nel porto di Bari, il 20 febbraio 2024 il Tribunale ordinario di Foggia l’ha assegnata all’associazione tarantina “Salpiamo”, impegnata dal 2019 nella promozione della navigazione a vela e della cultura del mare come strumento educativo, riabilitativo e di integrazione sociale. Per rimetterla a nuovo ci sono voluti più di un anno e mezzo e sessantamila euro complessivi, frutto del sovvenzionamento del Fondo Carta Etica di Unicredit.

Negli interventi di ristrutturazione e di ripristino, coordinati dal direttore tecnico di Salpiamo Giovanni De Pasquale, anche il sostegno economico dell’associazione “Noi e Voi” e del programma PYD Start. «Abbiamo scelto di sostenere un progetto che ci ha colpito per la sua storia e per le prospettive. Nasce da una vicenda drammatica – spiega Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit – ma offre a tanti giovani l’occasione di vivere esperienze positive, costruire relazioni e guardare al proprio futuro con maggiore fiducia». «Ci sono già dei percorsi ormai storici in atto, come il progetto “Mare Dentro” – spiega Umberto Di Toppa, presidente di “Salpiamo” – con cui ci occupiamo di coinvolgere nella navigazione a vela i ragazzi in messa alla prova che ci vengono affidati dal tribunale dei minori. D’altronde a bordo di una barca ciascuno ha un compito preciso, deve rispettare le regole, collaborare con gli altri e imparare ad affrontare gli imprevisti. Sono competenze particolarmente importanti per giovani che vivono situazioni di fragilità o di devianza. Adesso, grazie ad Unicredit, potremo portare avanti le nostre attività sapendo di avere sempre un’imbarcazione a disposizione. Per noi è importantissimo».

Finora per “Salpiamo” era necessario ricorrere a barche messe a disposizione occasionalmente da armatori e associazioni sportive. Kala invece resterà a Taranto ed è già pronta a prendere il largo nei prossimi mesi con il progetto “A Vele spiegate”, sostenuto da Con i Bambini e Fondazione A Chance in Life, nell’ambito del programma PYD Start. In quattro anni sessanta minori e giovani adulti che vivono ai margini, fragili o a rischio devianza verranno coinvolti in “crociere educative” di circa 20 giorni tra Taranto, Napoli e Civitavecchia. Il viaggio in mare prevederà delle soste in comunità educative del posto, per condividere vissuti, esperienze personali e quanto imparato tra una tappa e l’altra. Negli scorsi giorni Kala è stata ufficialmente presentata alla città, ormeggiata alla banchina del Canale navigabile su cui si affaccia il Castello aragonese. Un momento di festa per i tanti ragazzi delle scuole che l’hanno visitata scoprendone la storia ma anche per quelli che nel pomeriggio, complice un convegno a tema legalità intitolato “La Barca sociale. Da Bene confiscato a Bene comune” hanno preparato insieme ai tutor un buffet dolce e salato per ospiti e visitatori. Sono i giovani dell’ente di formazione “Formare” Puglia. Anche loro saliranno a breve a bordo di Kala. «Svolgeranno attività formative a bordo» - spiega la direttrice Luisa Campatelli «e ne siamo contenti perché servirà anche a coltivare il legame identitario con il nostro mare».