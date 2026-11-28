Parla la viceministra del Lavoro, Bellucci (FdI): pronti 1,8 miliardi in manovra, ci sarà un maggior numero di beneficiari per la Prestazione unica da 850 euro al mese. Al via le altre innovazioni: nel 2028 ogni non autosufficiente avrà un punto unico d’accesso, una sola Valutazione e cure su misura

Una platea più ampia per la Prestazione universale da 850 euro al mese e l’avvio della sperimentazione in alcuni territori della Valutazione unica da gennaio 2027 per arrivare a regime in tutto il territorio nazionale entro il 2028. Sono le novità per l’assistenza agli anziani non autosufficienti che annuncia la Viceministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci (FdI) responsabile del coordinamento della riforma varata con la legge delega nel 2023.

Viceministra, come sta procedendo l’implementazione della riforma della non autosufficienza? Le associazioni riunite nel Patto per la non autosufficienza sollecitano maggiori interventi.

La riforma procederà per tappe precise con l'obiettivo di arrivare entro il 2028 a un sistema in cui ogni anziano non autosufficiente in tutta la nazione abbia un unico punto di accesso, una sola valutazione e un progetto di cura su misura. Partiamo da basi solide: il 2 ottobre scorso il Comitato interministeriale che presiedo ha approvato il primo Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza della popolazione anziana. Abbiamo stanziato 1,5 miliardi di euro per il triennio 2025-2027 e sono già in vigore le linee guida per gli Ambiti territoriali sociali (ATS), per la formazione degli assistenti familiari e per il senior cohousing e il cohousing intergenerazionale. Consideriamo il cohousing (la condivisione delle abitazioni) un nuovo modello di rigenerazione urbana e sociale, capace di conciliare l'autonomia dell'anziano con il vivere in luoghi comuni di socialità e servizi di prossimità.

Partiamo allora dalla Valutazione unica multidimensionale. Oggi un anziano affronta valutazioni separate per l'invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, la legge 104 e l'accesso ai servizi. Quando si riuscirà a evitare duplicazioni e disagi?

Entro un anno basterà un'unica Valutazione digitale valida per tutto. Stiamo predisponendo con il Ministero della Salute i provvedimenti per disciplinarla, insieme alla condivisione delle banche dati. Partiremo con una sperimentazione il 1° gennaio 2027 in alcuni territori per arrivare a regime sull’intero territorio nazionale il 1° gennaio 2028. Il secondo passo riguarda i territori: le Regioni tradurranno il Piano nazionale nella propria programmazione e i Comuni lo trasformeranno in servizi. Per rafforzare la loro capacità, il Fondo per la non autosufficienza nel 2027 arriverà a 1,1 miliardi di euro, risorse eccezionali.

Quanti Punti unici di accesso (PUA) sono stati realizzati? E quanti prevedete che ne verranno attivati?

I PUA sono il cuore della riforma, la porta unica per accogliere e orientare le famiglie senza dover girare per mille uffici. Dall'ultimo rapporto Agenas, relativo al 30 giugno, risultano realizzate 1.470 Case della Comunità sulle 1.802 previste, delle quali 1.397 sono dotate di PUA. Dove la Casa della Comunità non è ancora pronta, le ASL e gli ATS devono comunque garantire valutazione e presa in carico. Stiamo inoltre realizzando PUA anche presso gli ATS per coprire le aree interne e periferiche. Il Piano destina anche 50 milioni all'anno per rafforzare il personale sociale nei Punti unici e, dal 2027, ulteriori 200 milioni all'anno per inserire stabilmente psicologi ed educatori nelle équipe multidisciplinari degli ATS. Tutto questo sarà monitorato tramite il SIOS (Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali) per evitare disallineamenti nell'erogazione delle prestazioni tra le parti del Paese.

Verranno aumentate le ore di assistenza domiciliare assicurate agli anziani, oggi limitate in media a circa 16 l’anno?

Questa è la direttrice principale della riforma: permettere all'anziano di rimanere a casa propria, essendo assistito. Il Piano nazionale destina risorse rilevanti ai servizi domiciliari essenziali. Nel Fondo per la non autosufficienza (che passerà appunto a oltre 1,1 miliardi nel 2027), 250 milioni di euro all'anno sono vincolati ai servizi domiciliari e di sollievo. Sul versante sanitario abbiamo superato l'obiettivo europeo: oltre il 10% degli ultra-sessantacinquenni è seguito in Assistenza domiciliare Integrata (ADI), con il target di 1,5 milioni di anziani assistiti a casa entro il 2026. La sfida ora è aumentare l'intensità e la continuità delle ore di cura. Un’assistenza socio-sanitaria integrata.

Resta molto problematico il ricovero nelle Rsa quando risulta necessario. Si stima ci siano quasi tanti anziani in attesa – circa 240mila - quanti sono i posti già occupati: 266mila. Come si può migliorare la situazione, ci sono investimenti a riguardo?

La risposta si muove su due binari: da un lato evitare ricoveri impropri potenziando appunto la domiciliarità, la prossimità dei servizi e le nuove forme abitative (come il senior cohousing). Dall’altro, rafforzare le strutture pubbliche, con criteri d'accesso più equi e controlli rigorosi sugli accreditamenti dei privati. Il Fondo sanitario nazionale cresce con questa legge di bilancio di 3,4 miliardi arrivando a oltre 146 miliardi nel 2027. Spetta alle Regioni ripartire poi i fondi assegnati loro ma certo le Rsa saranno oggetto degli investimenti necessari. È fondamentale, inoltre, il contributo del Terzo settore per realizzare un vero welfare di comunità, perché le Rsa non siano un luogo di isolamento degli anziani.

Quali risultati ha registrato la sperimentazione avviata lo scorso anno della Prestazione universale maggiorata per gli ultra 80enni, in condizioni gravissime, con reddito Isee non oltre i 6mila euro? Erano stati stanziati 250 milioni, quante persone ha riguardato?

La Prestazione universale, una novità assoluta, affianca all'indennità di accompagnamento una quota aggiuntiva di 850 euro al mese (esente tasse), vincolata però all'acquisto di servizi di cura e all'assunzione regolare di assistenti familiari. Per gli anziani ultraottantenni in condizioni gravissime, il sostegno complessivo nel 2026 raggiunge così circa 1.400 euro al mese. Le domande pervenute sono state poco più di 7.000 e i dati raccolti ci hanno permesso di introdurre correttivi in questa legge di bilancio: abbiamo raddoppiato infatti la soglia Isee per l’accesso da 6.000 a 12.000 euro e inserito un ulteriore finanziamento di 136 milioni di euro per il 2027 per ampliare la platea dei beneficiari. Una sperimentazione importante, che abbiamo avviato senza avere una banca dati, e che oggi ci dà la possibilità di ampliare e mirare meglio l’intervento. In maniera sostenibile per i conti pubblici.

Ma in manovra sono stati previsti stanziamenti aggiuntivi per implementare altri moduli della riforma avviata con la legge 33/2023?

La Prestazione universale, appunto, viene prorogata in maniera sperimentale al 2027 (era previsto finisse nel 2026) con il rifinanziamento di 136 milioni e le modifiche che abbiamo detto. Inoltre, è prevista la Carta Anziani da 300 euro per beni e prestazioni sanitarie, destinata a 5,5 milioni di over 75 con trattamenti pensionistici fino a 28.000 euro, per uno stanziamento di oltre 1,6 miliardi di euro. Solo queste due misure valgono circa 1,8 miliardi. Riguardo ai fondi europei del Piano Inclusione non spesi nella prima fase, si sta agendo per recuperarli e ridestinarli ai servizi. In una manovra da 26 miliardi di euro, l’attenzione alla popolazione anziana è confermata, così come il potenziamento dell’assistenza socio-sanitaria. Andiamo avanti con la riforma. Per cerchi concentrici vogliamo allargare e migliorare l’assistenza in maniera efficace, sempre però monitorando i risultati ed evitando lo spreco e la dispersione delle risorse.

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