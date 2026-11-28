Tutti hanno un'età tra i 10 e i 14 anni. La dinamica dell'accaduto non è ancora stata chiarita: le indagini sono in corso

Almeno sei studenti sono morti e 97 sono rimasti feriti in un'esplosione avvenuta vicino a una scuola media a Kunar, nell'est dell'Afghanistan. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, l'esplosione è avvenuta in una edificio a pochi metri dalla struttura scolastica, dove era stata immagazzinata una grande quantità di dinamite legata ad alcune attività minerarie. Le vittime e i feriti sono tutti bambini con età tra i 10 e i 14 anni. La dinamica dell'accaduto non è ancora stata resa nota, né le compagnie minerarie coinvolte. È almeno il secondo evento drammatico che colpisce una scuola in pochi mesi: ad agosto, un attacco con granate a mano contro un complesso educativo nella capitale Kabul aveva ferito più di 40 bambini di età compresa tra i nove e i quattordici anni.