Al Congresso dell’Anm a Napoli, il ministro ha ammesso che la sentenza sull’adeguamento degli stipendi va attuata. Ma si è anche appellato alla loro «sensibilità» per spalmare l’importo. La nota di via Arenula per evitare equivoci con Palazzo Chigi e gli attacchi lanciati da Gratteri al governo

Pesa la decisione di Giorgia Meloni di non essere a Napoli, perché pesa la sua decisione di non firmare il decreto con l’aumento degli stipendi dei magistrati. E quando, per il Governo, arriva il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, l’attesa per l’apertura di dialogo promessa si avverte nella sala del congresso dell’Associazione nazionale magistrati (Anm). Ancora una volta, però, tra l’esecutivo di destra e la magistratura la spaccatura appare evidente, né si ricompone nella lunga giornata, sul filo che corre tra il capoluogo partenopeo e la Capitale. Meglio va per il dialogo, che resta aperto, con gli esponenti delle opposizioni che si presentano a Castel Capuano.

Il Guardasigilli usa toni concilianti. Riparte dalle tensioni aperte con la riforma bocciata dal referendum e cerca di voltare quella pagina, avendo «preso atto» della sconfitta. «Ho applaudito al discorso del presidente dell'Anm, Giuseppe Tango, non sempre ma qualche volta», ammette Nordio, per il quale «il conflitto del referendum costituzionale è stato superato dal tempo. L'inverno del dissidio si sta ricomponendo, occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme, le cose sono molte», dice. E riconosce anche che in questi anni «vi è stata una sovrapproduzione normativa, ma è dovuta al vuoto di tutela riguardo all'innovazione tecnologica. Abbiamo introdotto reati che però non hanno influito sul sovraffollamento carcerario». Ma per il ministro era indispensabile procedere in questo senso, avendo «norme quasi secolari»; e oggi, afferma, «sarebbe indispensabile identificare insieme anche all’avvocatura quale possa essere il diritto penale minimo». Pur nelle differenze, insomma, per Nordio occorre andare «avanti insieme per l’attuazione dello stato di diritto».

Ma qui arriva il tasto dolente. «Le sentenze vanno eseguite e, quindi, una sentenza del Consiglio di Stato definitiva (quella che ha riconosciuto gli arretrati chiesti dai giudici, ndr ) va attuata», assicura. E però, aggiunge, «confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata affinché vi sia, non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza, ma nella attuazione di questa sentenza». Le motivazioni sono le stesse che hanno portato la premier a rifiutare la sua firma. «Visto il momento di grave sacrificio un po' per tutti in Italia, secondo me proprio per ragioni di opportunità e di sensibilità può e deve essere magari differito o rateizzato o spalmato. Io credo che la magistratura per prima si assocerà a questo invito», auspica il Guardasigilli.

Non lo crede affatto, però, il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri: «No, non è una soluzione - replica immediatamente -. Si parla continuamente di accordi, di abbassare la tensione, sembra che ogni giorno misuriamo la corrente elettrica. Io non sopporto questo modo di ragionare». Gratteri si guarda intorno e invita il Governo a fare altrettanto. «Se vogliamo parlare di sprechi incominciamo a mettere in discussione gli stipendi da 250mila euro l’anno, da 380mila euro l’anno. Incominciamo a discutere di questi. Possiamo parlare una settimana di sprechi, anche all’interno del ministero della Giustizia. Non ci sono soldi, però ci sono i soldi per aprire il tribunale di Bassano del Grappa con il parere contrario dei presidenti dei tribunali del Veneto, del procuratore generale della Corte d’Appello di Venezia, dei Consigli degli avvocati». Ce n’è anche per Palazzo Chigi: «E allora mi dovrebbero spiegare perché ad aprile 2026 è stato aumentato lo stipendio, su contrattazione, ai funzionari di Palazzo Chigi, mentre l'aumento dello stipendio dei magistrati è automatico per legge». Si parla, sottolinea, di un aumento di «540 euro e gli arretrati sono stati dati in un'unica soluzione. Ora se c'è crisi, c'è crisi per tutti». Argomento, questo, condiviso anche dal leader di M5s Giusppe Conte, poco dopo sullo stesso palco: «Non ho visto da parte di Meloni nessun travaglio interiore quando si è trattato di incrementare le indennità di ministri o quando si è impegnata a programmare tantissime spese folli per i nostri armamenti».

Non c’è disgelo, insomma, e le polemiche corrono a fianco delle incomprensioni. Una volta a Roma, Nordio sente le accuse di aver parlato una lingua diversa dalla premier. Lo afferma anche Maria Elena Boschi (Iv). E allora arriva la nota di via Arenula che parla di «completa sintonia con la posizione della presidente Meloni, ogni ipotesi di contrasto risulta essere una boutade del fine settimana». Con la precisazione: «Il ministro ha semplicemente auspicato da parte dei magistrati una mozione dei sentimenti per trovare una soluzione comune». Una conclusione che viene apprezzata dal presidente dell’Anm Giuseppe Tango, contento delle parole del ministro. Ma, poi, chiosa, «spetta al Governo trovare le soluzioni».