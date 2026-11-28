«Quando lessi il diario di Papa Francesco per la prima volta, non riuscii a dormire. Non era facile discernere se pubblicarlo o no. E cosa pubblicare. La mia conclusione è stata di sì, che dovevo pubblicare, perché quel testo ci dà un messaggio utile per l’edificazione spirituale delle persone. Che era quello che ci aveva chiesto Papa Francesco». Così il cardinale Victor Manuel Fernández prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, ha spiegato oggi, a Milano, la genesi del suo testo Il Diario personale di Papa Francesco, che ha presentato nell'ambito dell'evento Bookcity insieme a don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele: «Lei ha fatto bene a scriverlo, questo libro - ha detto Ciotti rivolgendosi a Fernández -. Ha suscitato in me un senso di rispetto e timore. Leggendolo ho provato la sensazione di chi sta varcando una soglia sacra. Di solito dei Papi leggiamo i documenti ufficiali, i discorsi, le encicliche, testi importanti ma che sentiamo distanti, destinati al mondo. Nel Diario invece leggiamo pagine in cui non c’è nulla di ufficiale. Qui c’è un quaderno a righe, dove un uomo ha scritto le sue stanchezze, paure, le sue notti insonni, le sue vergogne: questo mi ha colpito molto. Ho provato una grande emozione. Per me è stato un dono. Ho sperimentato una sorta di liberazione, perché mi sono detto: “Ecco uno di noi”. Non un superuomo, qualcuno di distante. Un uomo che crede, ma soprattutto che dubita, perché si fa domande, come tutti. Io pensavo che il papa non avesse problemi. E invece no. Emerge un uomo che cade e si rialza. E lo senti come un fratello. L’ho sento vicino». Gli ha fatto eco Fernández: «Francesco era uno di noi. Ho sentito dire in questi giorni: “Il Papa tentato dal diavolo, con molte tentazioni”. Forse chi ha detto questo non ha letto il libro. Sono contento di averlo scritto. Abbiamo guardato il cuore di un Papa come mai è successo nella storia. E dobbiamo entrarci in punta di piedi. Troviamo un sognatore come noi, un lottatore, un uomo che dubitava e si pentiva come noi. Troviamo un uomo che ha sofferto come noi».