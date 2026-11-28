Levent Alpöge è un matematico, lavora per Anthropic, un’azienda statunitense impegnata nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, il cui fiore all’occhiello è Claude. E, proprio grazie al contributo di Claude, Alpöge è riuscito a dimostrare l’ipotesi di Reimann, uno dei sette Problemi del Millennio: per la soluzione di ciascuno è in palio un milione di dollari. Chi volesse verificare l’esattezza dei calcoli di Alpöge dovrà passare al setaccio le circa 250mila pagine sui cui si dispiegano. L’alleanza tra l’intelligenza naturale del ricercatore e quella artificiale di Claude ha impiegato sei settimane per venire a capo dell’ipotesi, che prende il nome dal matematico tedesco Bernard Reimann. Formulata nel 1859, riguarda i numeri primi, cioè i numeri interi maggiori di 1, divisibili solo per 1 e per se stessi (per esempio 2, 3, 5, 7...). La domanda è: con quale frequenza si presentano e come si distribuiscono lungo la retta dei numeri? Alpöge, ora, lo sa.

Logicamente esatto ma chi lo capisce?

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, specie se in palio c’è un milione di dollari... La soluzione di Alpöge e Claude, annunciata il 20 novembre, è stata subito sottoposta a verifica: le comunità matematiche ufficiali di Lean e Mathlib hanno certificato la correttezza logica del codice della dimostrazione. Che resta incomprensibile: i matematici stanno ora lavorando per tradurre e sintetizzare i milioni di righe di codice in una forma leggibile dall’uomo, così che si possano capire le idee matematiche profonde usate dall’Ia.

Sette difficili sfide per un milione

Dei sette Problemi del millennio, selezionati nel 2000 dal Clay Mathematics Institute, finora solo la congettura di Poincaré è stata risolta. Per l’ipotesi di Reimann è in corso la verifica. Restano aperti cinque problemi che riguardano la difficoltà di trovare soluzioni al computer (P contro NP), lo studio delle forme geometriche (congettura di Hodge), il mondo delle particelle (Yang–Mills), il movimento di liquidi e gas (Navier–Stokes) e le proprietà di particolari curve, dette ellittiche (congettura di Birch e Swinnerton-Dyer).