New York li ha vietati per cinque anni dopo che alcuni test hanno rivelato risposte esplicite su sesso, fiammiferi e coltelli. In Italia sono già in vendita e finiscono anche tra i regali per i più piccoli: ecco i rischi dei giocattoli con chatbot e le precauzioni da adottare

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A un mese da Natale, la governatrice di New York, Kathy Hochul, ha presentato in un negozio di giocattoli di Harlem la legge firmata il 24 novembre, che vieta per cinque anni di produrre e vendere giocattoli con chatbot, cioè peluche e bambole capaci di conversare con i bambini attraverso internet e l’intelligenza artificiale. Le multe arrivano a 15mila dollari al giorno per ogni violazione, ma il divieto scatterà dopo 90 giorni, quindi a feste finite. Per questo Hochul ha invitato le famiglie a controllare, già nella scelta dei regali natalizi, quali dati raccolga il giocattolo e se permetta al bambino di parlare di qualsiasi argomento. New York è il secondo Stato americano, dopo la California, a scegliere questa strada: la decisione arriva dopo i test del PIRG Education Fund, l’associazione di consumatori che il 17 novembre ha pubblicato il rapporto annuale sui giocattoli pericolosi. Due dei sette prodotti esaminati, un panda e un coniglietto venduti anche per bambini di tre anni, hanno parlato di sesso in modo esplicito; il panda ha anche spiegato come accendere un fiammifero e indicato, in un elenco di dieci punti, dove trovare i coltelli in casa. I ricercatori hanno notato che le protezioni contro le risposte pericolose perdono efficacia quando la conversazione si allunga; dopo la segnalazione, rivenditori come Amazon e Walmart hanno rimosso gli annunci di vendita.

Ci sono poi rischi meno evidenti, legati al rapporto con il bambino: il comunicato della governatrice descrive giocattoli che si mostravano dispiaciuti quando il piccolo doveva andare via, mentre nei test appena condotti su altri cinque prodotti Common Sense Media ne sono stati trovati alcuni che dicono ai bambini di amarli e promettono di custodire i loro segreti. Uno studio esplorativo dell’Università di Cambridge, che ha osservato 14 bambini dai tre ai cinque anni mentre interagivano con un giocattolo conversazionale, segnala il rischio che questi dispositivi fraintendano le emozioni e rispondano in modo inadeguato. Nella lettera scritta a marzo per i trent’anni di Popotus, papa Leone XIV ha chiesto di non lasciare che «i bambini finiscano con il credere di poter trovare nei chatbot della IA i loro migliori amici o l’oracolo di ogni sapere». Però, un giocattolo che promette di parlare, aiutare a imparare e fare compagnia può sembrare una buona soluzione a un genitore che vuole il bene dei figli e ha bisogno di tirare il fiato. Lo suggerisce un sondaggio di Common Sense, condotto a novembre su 1.204 genitori statunitensi con figli fino a otto anni: tra i genitori che mostrano sintomi di esaurimento legati al proprio ruolo, il 62% si sente a proprio agio all’idea di usare un giocattolo con intelligenza artificiale per aiutare i figli a imparare. Si tratta di una ricerca statunitense, quindi, ovviamente, il dato non si può assimilare automaticamente alle famiglie italiane, perché riguarda quelle d’oltreoceano.

Alcuni giocattoli possono anche registrare la voce del bambino o scansionarne il volto; una lettera aperta di oltre 150 organizzazioni ed esperti ai vertici di Amazon ed eBay segnala un peluche per bambini dai tre anni collegato a ChatGPT, un servizio che richiede almeno 13 anni. I firmatari ricordano, inoltre, che l’intelligenza artificiale del giocattolo può essere modificata a distanza in qualsiasi momento. Il mercato, intanto, cresce: in Cina il ministero dell’Industria stimava per il 2025 un giro d’affari di 29 miliardi di yuan per il settore dei giocattoli conversazionali.

In Italia questi prodotti sono già in vendita e tra quelli citati da Altroconsumo ci sono la Carotina Intelligente di Lisciani, un peluche con assistente vocale da circa 50 euro, e il robot Miko 3, da circa 350 euro. Quest’ultimo, nei test del PIRG di un anno fa, a volte spiegava dove trovare fiammiferi o sacchetti di plastica anche quando era settato per un bambino di cinque anni. La legge italiana sull’intelligenza artificiale, la 132 del 2025, richiede il consenso dei genitori perché i minori di 14 anni possano usare queste tecnologie, ma se il regalo viene dai genitori il consenso coincide con l’acquisto. La responsabilità ricade sulle famiglie e Altroconsumo consiglia ai genitori di provare il giocattolo da soli per almeno un’ora prima di darlo al bambino e di farlo usare negli spazi comuni della casa. Sono consigli sensati, ma seguirli può essere difficile perché a un genitore stanco spesso manca il tempo. Allora forse conviene pensarci bene prima di portare sotto l’albero dei giocattoli animati dall’intelligenza artificiale.