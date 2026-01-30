I bambini non salgono in carrozza

No kids, niente bambini. I ristoranti che vietano l’ingresso ai più piccoli – spesso rumorosi, difficili da tenere seduti a tavola, a volte poco educati – ormai abbondano mentre la tentazione di escludere le famiglie con figli dalla clientela sta contagiando anche hotel e agriturismo. E sono sempre la tranquillità e il silenzio quel che promettono le Ferrovie francesi sulla linea ad alta velocità che collega Parigi a Lione: le carrozze «premium» sono accessibili solo a chi ha più di 12 anni. «Per garantire il massimo comfort a bordo dello spazio dedicato – spiegava la pubblicità – i bambini non sono accettati». Naturalmente, le proteste sono fioccate e le Ferrovie sono state obbligate a replicare: i posti vietati ai più piccoli – è la difesa – sono solo l’8% degli spazi a bordo, il restante 92% è a disposizione di tutti. Per la verità, l’esclusione dei bambini non è affatto recente e già prima quei posti erano riservati solo agli adulti, ma senza sbandierarlo. Le ferrovie, però, accontentano una richiesta: chi viaggia per lavoro, lavora in viaggio e non apprezza bambini che scorrazzano, risatine o capricci. Non si ricordano che non sono nati adulti...