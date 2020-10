La protesta dei lavoratori - Ansa

«Il governo non può rimanere indifferente a questo disimpegno dell'azienda. Terremo duro su questa vertenza. Il governo è disponibile a fare qualsiasi cosa, siamo al vostro fianco, non potete dubitare di questo. Massima garanzia che il governo è al vostro fianco. La disattesa degli accordi da parte dell’azienda è un brutto segnale per il Paese». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro con i lavoratori della Whirpool a Palazzo Chigi.

L’impegno del governo c’è, ma il caso Whirpool appare tutto in salita. Il presidente del Consiglio ha spiegato ai rappresentanti dei lavoratori che con il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli ieri ha avuto un lungo colloquio telefonico con il ceo di Whirpool Marc Bitzer. Ai vertici dell’azienda Conte e il responsabile del Mise hanno chiarito la massima disponibilità del governo per salvare il sito di Napoli, impianto strategico, ha rimarcato il premier nel corso del colloquio, per la Campania e, data la situazione che stiamo attraversando, il presidente del Consiglio ha messo sul piatto tutti i possibili incentivi da sfruttare, non ultimo la decontribuzione per le imprese che operano nel Meridione. Ma il ceo ha confermato al governo che «non riescono a offrirci una soluzione di continuità aziendale».

«Whirpool è per tutto il sindacato una vertenza simbolo. Siamo stati noi a chiedere la convocazione di questo tavolo di confronto e la ringraziamo presidente Conte per aver convocato l’incontro di oggi e per la sensibilità dimostrata in questa vicenda, soprattutto di farsi partecipe rispetto a questo grave vertenza invitandola a prendere contatti con questa multinazionale. Ma la pressione del governo deve continuare a tutti i livelli, non è possibile accettare una cosa del genere», ha detto la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, intervenendo all’incontro tra governo e sindacati sulla chiusura del sito Whirlpool di Napoli. «È importante che il ministro Patuanelli abbia assicurato che manterrà aperto il tavolo permanente di crisi su Whirlpool al Mise - ha concluso Furlan - ma vogliamo anche Invitalia a questo tavolo. Ci deve essere un impegno per la continuità produttiva dello stabilimento. Le condizioni di mercato ci sono e vanno sfruttate. Ci vuole un lavoro intenso tra il governo e i sindacati. Occorre dare un segnale tangibile che il sito industriale rimane aperto e che i lavoratori non saranno lasciati soli. Non ci deve essere un minuto di interruzione del lavoro, i lavoratori devono essere tranquilli sul loro posto di lavoro e sul fatto che continuino a percepire il loro reddito».