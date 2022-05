Vuelig seleziona assistenti di volo - Archivio

Vueling, compagnia del gruppo Iag, apre le selezioni per nuove assunzioni negli aeroporti di Roma Fiumicino e Firenze e per l’occasione organizza un assessment day nel suo hub italiano di Roma il 5 maggio. La compagnia aerea spagnola sta cercando membri dell'equipaggio di cabina. La ricerca si concentrerà su profili di persone impegnate, appassionate e che cercano di raggiungere la massima qualità del servizio e desiderose di lavorare in un ambiente internazionale e multiculturale. Presso l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci – Roma Fiumicino, la compagnia aerea spagnola dedica un’intera giornata – giovedì 5 maggio - alla ricerca del nuovo personale per i due aeroporti di Roma e Firenze, da inserire nell’organico in qualità di assistente di volo.



Per accedere agli step di selezione, i requisiti necessari sono:

- Età superiore a 18 anni;

- Diploma di scuola superiore o attestato simile;

- Inglese fluente. Gradita anche la conoscenza di altre lingue europee, come spagnolo o francese;

- Permesso di lavoro valido per l’Unione Europea;

- Attestato di equipaggio di cabina;

- Certificato medico Cabin Crew;

- Disponibilità a lavorare nelle sedi di Firenze o Roma;

- Doti di flessibilità e adattamento;

- Non aver partecipato a selezioni Vueling negli ultimi mesi.



La candidatura va inviata a: https://careers.vueling.com/jobs/1736733-cabin-crew. Le persone selezionate riceveranno in seguito maggiori informazioni circa l’orario e il luogo in cui si svolgerà l’assessment day.