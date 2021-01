COMMENTA E CONDIVIDI











Al via la prima edizione digitale del Save 2021 Virtual Tour, iniziativa sulla sostenibilità ambientale ed economica, dedicata agli studenti di ogni ordine e grado. Il progetto didattico è ideato dal Museo del Risparmio di Torino di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Bei Institute. Si tratta, in particolare, di un percorso virtuale persensibilizzare i giovani all'uso consapevole delle risorse finanziarie e ambientali, all'economia circolare eall'inclusione sociale. I percorsi e i laboratori saranno gratuiti, affronteranno il tema della scarsità delle risorse e porteranno a riflettere sull'importanza di impegnarsi nella lotta contro gli sprechi per il bene comune.



Il 19 gennaio gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado parteciperanno all’evento #SAVEsCOOL, una diretta streaming in cui potranno interagire e parlare di sostenibilità anche con Marcello Ascani, Eleonora Olivieri e Riccardo Aldighieri, star di YouTube e TikTok. I tre creators, che contano milioni di followers sui propri social, si trasformeranno in “influencer della sostenibilità” con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi dell’economia circolare, della gestione del denaro e dell’inclusione sociale, utilizzando un linguaggio vicino a quello dei loro coetanei. Tutti gli studenti e i docenti che vorranno parteciparvi, avranno l’occasione di avere accesso a materiali, laboratori e gaming app – disegnati appositamente per il progetto - che consentiranno di approfondire questi argomenti e di interagire e confrontarsi sui temi legati alla sostenibilità.Tanti gli spunti e le attività: dall’economia circolare alle basi dell’eco-design, dalla storia della moneta ai metodi per favorire l’inclusione sociale. I percorsi e i laboratori saranno gratuiti, affronteranno il tema della scarsità delle risorse, siano esse naturali o economiche, e porteranno a riflettere sull’importanza di impegnarsi nella lotta contro gli sprechi per il bene comune e individuale.

La pandemia da Covid-19 ha contribuito a mettere in "discussione un modello economico che appare sempre meno adeguato a garantire una crescita inclusiva e sostenibile", afferma il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. Per questo Intesa Sanpaolo - attraverso il Museo del Risparmio - si è "impegnata a costruire un progetto - aggiunge - che parlando ai ragazzi, con il loro linguaggio, li aiutasse a sposare la causa della sostenibilità a 360 gradi". Le risorse economiche e naturali sono limitate ed è pertanto "fondamentale gestirle al meglio per il progresso sociale edeconomico di un Paese", afferma il vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco. Nell'emergenza che stiamo vivendo questo "processo - aggiunge - è ancora più importante. La Bei, in quanto Banca per il clima dell'Ue, sa bene quanto siano importanti l'educazione e la sensibilizzazione".