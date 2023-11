IMAGOECONOMICA

Per quest'anno l'Italia ha perso la sua posizione di maggior produttore di vino al mondo, sorpassata dalla Francia che torna così al podio della classifica per la prima volta in 9 anni.

Sono stime dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino che segnala come la produzione mondiale di vino sia scesa al livello più basso dal 1961: si tratterebbe di un record negativo da oltre 60 anni e causato dal fatto che i vigneti colpiti da eventi climatici estremi, hanno limitato appunto la produzione. Nel dettaglio, quella a livello globale ha raggiunto i 244,1 milioni di ettolitri, con un calo del 7% rispetto all'anno scorso.

In Italia invece la produzione di vino è calata in modo più marcato, ossia del 12%, ai minimi dal 2017. Peggio è andata per la Spagna, colpita dalla siccità, che pur toccando i minimi da 20 anni con un calo del 14% rispetto al 2022, ha mantenuto comunque la sua posizione di terzo produttore di vino.

I dati di quest'anno vanno, tuttavia, presi con cautela ha precisato il capo del Dipartimento di statistica e trasformazione digitale, Giorgio Delgrosso nell'anticipare le stime, poiché per alcuni grandi paesi come la Cina i dati non sono ancora disponibili. Inoltre, l’elevata volatilità dei volumi di produzione osservata negli ultimi anni sia a livello nazionale che regionale rende l’esercizio di previsione ancora più difficile.

Questo scenario negativo può essere attribuito a cali significativi nei principali Paesi produttori di vino in entrambi gli emisferi. Mentre nell’emisfero sud Australia, Argentina, Cile, Sudafrica e Brasile hanno registrato variazioni su base annua comprese tra il -10% e il -30%, nell’emisfero nord sono stati Italia, Spagna e Grecia i paesi che hanno sofferto di più. dalle cattive condizioni climatiche durante la stagione di crescita. Solo gli Stati Uniti e alcuni paesi dell'UE come Germania, Portogallo e Romania hanno registrato condizioni climatiche favorevoli che hanno portato a volumi nella media o superiori alla media.

Ancora una volta, le condizioni climatiche estreme, come gelate precoci, forti piogge e siccità, hanno avuto un impatto significativo sulla produzione del vigneto mondiale. Tuttavia, in un contesto in cui il consumo globale è in calo e le scorte sono elevate in molte regioni del mondo, la bassa produzione prevista potrebbe riportare equilibrio nel mercato mondiale.