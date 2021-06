COMMENTA E CONDIVIDI













Mille chilometri, e forse qualcuno di più, rigorosamente al verde. Macché, non rivoltiamoci le tasche. Non è una questione di denaro. Piuttosto di risparmio,quello sì. Risparmio di batterie. Un giro d’Italia in quattro tappe, esclusivamente a bordo di vetture elettriche che, come i cavalli, quelli veri, si cambieranno ogni giorno, durante Eraid, evento assolutamente unico nel suo genere che abbiamo intrapreso anche noi per raccontarvelo in diretta. E garantito che sgomiteremo, noi dell’equipaggio, io con Roberta Pasero, che abbiamo esordito con una Volvo XC40 Recharge, per farci onore al volante delle full-electric in mezzo ad un plotone di colleghi del settore automotive.

Anche se l’avversario più ostico della prima tappa è stato il road-map in dotazione che ci ha fatto litigare con il traffico sostenuto.Tutto è cominciato nel pomeriggio, con un giro di pista, seguito da un passaggio sulla storica soprelevata dell’Autodromo di Monza e poi via in carovana ( o quasi) per raggiungere la prima tappa di Parma. Inutile usare giri di parole: è una sfida. Anche se gli organizzatori insistono per non definirla tale. Ma sfida è. E all’ultimo elettrone, ideata per coniugare la sensazione unica del silenzio ovattato che garantisce la motricità elettrica con il “wow” di meraviglia che regalano e ci regaleranno puntualmente paesaggi, eccellenze gastronomiche e capolavori artistici della nostra straordinaria Italia.

Tanto che il programma prevede destinazioni esclusive come e dove solo un veicolo elettrico può accedere: da piazza del Duomo a Pistoia a piazza dei Miracoli a Pisa, per esempio, dove ci sarà l’ultimo check point. Ma anche deviazioni didattiche come la visita alla Dallara Academy nel cuore della Motor Valley. Quindi la “volata” (vietato accelerare troppo, però) conclusiva domenica 14, da Pisa a Lucca verso Pietrasanta per tagliare il traguardo sulle spiagge della Versilia domenica.

A proposito di check point e controlli vari il regolamento prevede batterie di due categorie: fino a 45 kWh e oltre 45kWh. La partecipazione è riservata esclusivamente a modelli omologati e regolarmente in vendita in Europa, mentre una sorta di Grande Fratello ci sta già “pedinando” amabilmente. E già, perché le auto verranno monitorate per tutta la durata della gara da una speciale data room, che controllerà momento per momento: posizione, andatura, consumi e carica della batteria. A supportare questa nostra particolarissima avventura : l’ Enit , l’Agenzia Italiana del Turismo, Targa Telematics (azienda con vent’anni d’esperienza nei veicoli connessi che realizza infrastrutture digitali per la smart mobility), nonché Enel X (che metterà a disposizione i suoi punti di ricarica) e Italo. Vinca il migliore. Meglio se i migliori saremo noi.