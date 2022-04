COMMENTA E CONDIVIDI













A guidare la riflessione nei numerosi appuntamenti promossi dalle diocesi della Penisola per la festa dei lavoratori sarà il tema scelto dai vescovi italiani per questa giornata: «“La vera ricchezza sono le persone”. Dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura».

Per il 1° Maggio a Torino il vescovo Cesare Nosiglia salirà sul palco di piazza San Carlo al termine del corteo dei lavoratori e parlerà con il sindaco e i sindacati.

A Cremona torna la celebrazione diocesana con il vescovo in una delle aziende del territorio. A ospitare l’evento, promosso con il coordinamento dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, è la Glanzstoff Sicrem di Pizzighettone, che produce rayon. Sempre il 1° maggio alle 10 è prevista la Messa presieduta dal vescovo Antonio Napolioni.

A Vicenza la Commissione di pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace, cura del Creato organizza un momento di preghiera e riflessione alle 18.30 al Centro giovanile della parrocchia di San Giuseppe in viale Mercato Nuovo 43, che si trova vicino al mercato ortofrutticolo e che ospita la sede della locale comunità cattolica ucraina: per questo si pregherà anche per la giustizia e la pace.

A Carpi il vescovo Erio Castellucci presiederà la Messa per il mondo del lavoro oggi alle 18 in Cattedrale. A promuovere l’iniziativa è l’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro e il circolo Acli di Carpi.

Festa congiunta per le diocesi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, che, assieme ai due vescovi Ganpiero Palmieri e Carlo Bresciani, invitano tutti alla giornata di riflessione e di preghiera a Propezzano di Montegallo. Alle 9.45 presso la Chiesa di San Vito verrà deposta una corona di fiori al monumento del cimitero per le vittime del lavoro. Alle 11 è in programma l'incontro-testimonianza “La vera ricchezza sono le persone, dal dramma del terremoto e dei morti sul lavoro alla cultura della cura". Infine alle 12 la celebrazione eucaristica presieduta da Palmieri.

A Rieti è previsto un concerto di beneficenza per la pace e per i rifugiati di tutte le guerre al teatro Flavio Vespasiano dalle 17 alle 20. È organizzato dalla diocesi di Rieti, dalla Fondazione Varrone e dal Comune di Rieti.

Diversi gli appuntamenti in calendario anche il 2 maggio: a Latina alle 11, nella Curia vescovile, si terrà la cerimonia di premiazione del corso «Un anno per il tuo futuro edizione 2022», organizzato dalla diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, in collaborazione con la BCC-Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino. Sarà il vescovo Mariano Crociata a premiare i due studenti del quinto anno degli istituti tecnici e professionali vincitori con una borsa di studio.

Alle 17 il vescovo delle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina, Gianrico Ruzza, incontrerà in curia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. A seguire si svolgerà un momento di preghiera con il mondo del lavoro.

Sempre per il 2 maggio a Roma il Mlac e l’Azione cattolica diocesana promuovono un incontro di confronto sul tema «L’uomo è l’autore, il centro e il fine della vita economica sociale», con l’economista Leonardo Becchetti, e la presidente delle Acli di Roma e provincia, Lidia Borzì. Nella capitale il 1° maggio sono previste anche Messe per i dipendenti dell’Atac e di Ama.

Molti gli eventi che si sono svolti in questo fine settimana: a Imola il 30 aprile si è celebrato il Giubileo dei lavoratori con Mario Toso, vescovo di Faenza, e il vescovo diocesano Giovanni Mosciatti.

A Milano, dopo la Veglia di preghiera per il Lavoro di giovedì sera, venerdì l’arcivescovo Mario Delpini ha visitato alcune aziende: la Glas Italia di Macherio, la Canali di Sovico e la Lampre di Usmate Velate.

A Napoli venerdì mattina l’arcivescovo Mimmo Battaglia ha presieduto una Messa nel porto della Città. Nei giorni scorsi si sono tenuti diversi incontri sui temi del lavoro promossi dalle diocesi si sono tenuti anche a Firenze, a Rovigo, a Nola, a Prato.