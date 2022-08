COMMENTA E CONDIVIDI













Per la cessione di Ita "sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A., la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati": lo comunica il ministero del Tesoro, scegliendo così la cordata franco-americana per la vendita dell'ex Alitalia.

Alla conclusione del negoziato in esclusiva, precisa il Tesoro, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l'azionista pubblico.



"Dal nostro punto di vista - fa sapere subito Lufthansa - la nostra offerta congiunta con MSC era e continua ad essere la soluzione

migliore per Ita. Prendiamo atto della decisione del governo italiano di intraprendere una strada che consenta una maggiore influenza dello Stato e non preveda una completa privatizzazione di Ita".