Times Square, una piazza dalle infinite evocazioni,una location, forse unica al mondo. Che ospita un'installazione particolare, uno dei modelli di yacht più prestigiosi della gamma di Azimut Yachts. L'iniziativa completa le celebrazioni newyorkesi organizzate da Azimut-Benetti Group per festeggiare i suoi 50 anni e si svolge in collaborazione con Design Pavilion e NYCxDesign, a conferma dell’impegno del Gruppo per un sempre maggiore interscambio tra arte, nautica e design. Il Gruppo Azimut-Benetti, leader mondiale nella costruzione di megayacht, ha scelto per sé il più bello dei regali di compleanno: un’esclusiva installazione che ha come protagonista un 18 metri, l’Azimut S6, a Times Square di New York.

Uno yacht nella piazza

E' la prima volta che uno yacht arriva in questa che sicuramente va annoverata tra le piazze più celebri al mondo. Di fatto la barca si trasforma in una istallazione. Iniziativa realizzata in collaborazione con Design Pavilion e NYCxDesign, manifestazione annuale che vede New York celebrare il design, a conferma della volontà dell'azienda italiana della continua ricerca nell'innovare il settore dello yachting sempre più proiettato nel raffinato design, nell'evoluzione della progettazione e della ricerca tecnologica. L'istallazione - che era stata preceduta l'anno scorso da quella dell'Azimut S7 davanti alla Triennale di Milano - rompe gli schemi tradizionali: una barca da 60 piedi lontano dal contesto marino e in una piazza iconica altera la percezione del consueto e rafforza spinte innovative. Ed essere posizionata in Time Square equivale ad essere collocata al centro della contemporaneità, in un angolo di contaminazione globale. In una sorta di dialogo con la città, cuore di continua evoluzione

Iniziative sostenibili

Tra le iniziative di contorno va ricordata la collaborazione con One Ocean Foundation, attiva nella salvaguardia dell'ambiente marino e poi il concorso internazionale Can you see / Sea the future rivolto agli studenti di design. A conferma dell'impegno di Azimut Yachts di provare nuove soluzioni innovative.