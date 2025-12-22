Orientamento scolastico, al via "Maccaferri@school"

È partito da Bologna e farà tappa anche a Milano, Roma e Padova Maccaferri@school – Dentro l’ingegneria del futuro, il programma didattico e di orientamento realizzato da Officine Maccaferri, platform company di Ambienta SGR Spa e leader globale nell’ingegneria civile e ambientale, con il supporto di La Fabbrica Srl Società Benefit del Gruppo Spaggiari Parma. Il progetto coinvolgerà le scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di aiutare le giovani generazioni a scoprire i propri talenti, conoscere le opportunità offerte dalle professioni Stem-Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica e prepararsi in modo consapevole alle sfide del mondo del lavoro, in coerenza con le finalità dell’Educazione Civica e dell’Agenda 2030.

Le competenze Stem rappresentano oggi uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo economico e sociale: sono alla base dell’innovazione tecnologica, della transizione green, della sicurezza delle infrastrutture e della capacità dei territori di affrontare rischi e cambiamenti sempre più complessi. Investire nella formazione scientifica significa offrire alle nuove generazioni strumenti concreti per interpretare il presente, costruire soluzioni sostenibili e accedere a professioni ad alta qualificazione, sempre più richieste dal mercato del lavoro. Un tema particolarmente vicino a Officine Maccaferri, che basa la propria attività su competenze ingegneristiche avanzate e sullo sviluppo di soluzioni all’avanguardia: da qui nasce l’impegno dell’azienda nel promuovere una maggiore sensibilizzazione sulle discipline STEM e nel sostenere studenti e studentesse nella conoscenza di queste competenze fondamentali per il futuro.

Da dicembre a marzo 2026, Maccaferri@school prevede 15 incontri in quattro città - Bologna, Milano, Roma e Padova - rivolti a licei scientifici e istituti tecnici, coinvolgendo in totale circa 750 studenti. In queste occasioni, i giovani ingegneri di Officine Maccaferri, in qualità di brand ambassador, dialogheranno con le classi per offrire una testimonianza diretta su cosa significhi lavorare nell’ingegneria civile, ambientale e nella progettazione di soluzioni per la resilienza dei territori e la protezione delle comunità. Ogni incontro, che coinvolgerà due classi, è pensato per stimolare un confronto aperto: gli studenti potranno porre domande, esplorare diversi percorsi formativi e comprendere come le scelte scolastiche possano aprire la strada a opportunità professionali stimolanti. Attraverso il racconto dei percorsi di studio e di carriera degli ambassador, avranno così l’opportunità di sviluppare una visione più concreta del mondo tecnico-scientifico e del valore delle competenze STEM nella costruzione del proprio futuro.

Il primo appuntamento di Maccaferri@school si è svolto presso l’IIS Crescenzi Pacinotti Sirani di Bologna e ha visto la partecipazione, per l’azienda, di Caterina Zanca, ingegnere ambientale in Maccaferri da oltre quattro anni. Il secondo incontro, previsto il 29 gennaio sempre a Bologna, coinvolgerà due classi dell’IIS Rosa Luxemburg.

Il percorso culminerà ad aprile con due grandi Masterclass, una a Bologna e una a Milano, che coinvolgeranno complessivamente 1.000 studenti. I due appuntamenti proporranno contenuti distinti: Innovazione & Tecnologia e Cambiamento Climatico. Oltre al ceo di Officine Maccaferri, che illustrerà il ruolo dell’azienda nello sviluppo di infrastrutture resilienti, capaci di mitigare gli effetti dei rischi idrogeologici legati al cambiamento climatico, saranno presenti anche altri esponenti dell’azienda. A portare la sua testimonianza ci sarà anche Luca Rosetti, velista oceanico volto di Maccaferri Futura, il progetto del Gruppo che coniuga competizione sportiva, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. A dialogare con gli studenti ci saranno anche due divulgatrici provenienti dal mondo STEM: Serena Giacomin, meteorologa e climatologa, e Carmen Panepinto, ingegnera e creator impegnata nella diffusione della cultura STEM e nella lotta al gender gap. La presenza di due divulgatrici STEM sottolinea l’impegno del progetto nella promozione dei talenti femminili nelle carriere scientifiche.