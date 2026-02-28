Academy gratuita sull'intelligenza artificiale per il Terzo settore

Riparte a marzo un nuovo ciclo di incontri formativi di Good Loop, l’Academy dedicata agli enti del Terzo settore che accompagna le persone coinvolte nelle organizzazioni non profit a qualsiasi titolo e livello, quali soci, volontari e operatori, nella scoperta e nell’adozione pratica dell’Ia-Intelligenza artificiale, trasformando conoscenze tecniche in strumenti concreti a supporto del lavoro quotidiano. L’iniziativa, promossa da Cariplo Factory insieme con Fondazione Cariplo, realizzata con il supporto di Fondazione Triulza e il contributo di Microsoft Italia e Fondo per la Repubblica Digitale, si inserisce nel contesto di Microsoft Elevate il programma globale attraverso cui Microsoft mette a disposizione soluzioni tecnologiche, competenze, ricerca e investimenti filantropici con l’obiettivo di espandere l’accesso alle nuove tecnologie.

Il nuovo percorso live, in partenza il 4 marzo 2026 - l’appuntamento è fissato on line tutti i mercoledì alle 17 - è pensato per rispondere alle esigenze concrete delle organizzazioni del Terzo settore, supportandole nel miglioramento dei servizi, nell’ottimizzazione dei processi interni, nel rafforzamento della comunicazione e delle attività di fundraising, attraverso un uso consapevole, responsabile e strategico dell’Intelligenza Artificiale.

La partecipazione a Good Loop è completamente gratuita. Le organizzazioni possono scegliere liberamente quali moduli seguire, senza vincoli di partecipazione, e non sono previsti limiti al numero di partecipanti per ciascun ente. Al termine di ciascun modulo è possibile ottenere un attestato di completamento.