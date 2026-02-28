Opportunità di lavoro nel soccorso sanitario

Si apre un'opportunità per entrare nel mondo del soccorso sanitario e per crescere professionalmente: Umana, attraverso la propria Area Specialistica Sanità, insieme con Fondazione Catis e Fondazione Aldini Valeriani, aprono l’Academy per 60 allievi autisti soccorritori di ambulanza (15 per edizione), offrendo un percorso completamente finanziato e gratuito che combina formazione teorica e tirocinio pratico, con finalità assuntiva.

L’Academy, giunta alla sua XIX edizione, che dal 2023 ha formato oltre 150 autisti soccorritori qualificati, prevede 80 ore di lezioni in aula obbligatorie seguite da 38 ore di tirocinio in ambulanza. Inizialmente, la nuova risorsa sarà soccorritore, per poi diventare autista soccorritore di ambulanza.

Nei prossimi mesi sono previste quattro edizioni dell’Academy con partenza il 9 marzo, 7 aprile, 11 maggio e 8 giugno 2026. I candidati ideali devono avere residenza o domicilio a Bologna e provincia, patente B da almeno tre anni, disponibilità a lavorare su turni, anche nei weekend e festivi, conoscenza del territorio bolognese e predisposizione al lavoro di squadra. Non è richiesta esperienza pregressa, ma servono attitudine alle relazioni umane e capacità di mantenere equilibrio e lucidità anche in situazioni emotivamente coinvolgenti.