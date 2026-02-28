Cento giovani migranti da formare nel digitale

Develhope e Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo avviano un percorso gratuito in Data & AI, Web Development, UX/UI e Digital Marketing

Nel 2025 si sono registrati 155.100 arrivi di migranti in Europa e nei primi mesi del 2026 il numero ha già superato quota 5.100. Come evidenziato dal XV Rapporto Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia 2025, pubblicato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una parte crescente di queste persone trova oggi spazio nel mercato del lavoro italiano - l’occupazione di stranieri non Ue è del 57,6% - che deve quindi affrontare una sfida concreta: trasformare l’accoglienza in opportunità di inclusione sociale e lavorativa. Tra le criticità più significative emergono il gap di genere e la difficoltà di reperimento di figure qualificate.

Proprio da queste esigenze nasce Numeri che Contano, il nuovo progetto di Develhope, tech school attiva nella formazione digitale a impatto sociale, sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo.

L’iniziativa prevede di coinvolgere 100 giovani migranti di prima o seconda generazione tra i 18 e i 34 anni, residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, con un’attenzione particolare alla partecipazione femminile. Circa il 60% dei posti è infatti riservato a donne nella fascia 18-25 anni.

Si tratta di un percorso formativo on line, inclusivo, gratuito e professionalizzante. I corsi partiranno ogni mese e avranno durata di 10-16 settimane, i partecipanti potranno scegliere tra indirizzi ad alta richiesta di mercato - tra cui Web Development, Data & AI, Digital Marketing e UX/UI Design - e avranno l’opportunità di seguire tre lezioni live a settimana, affiancate da contenuti video ed esercitazioni on demand, con il supporto costante di un team di tutor e professionisti dedicati.

Accanto alle competenze tecniche, il programma prevede moduli di Human Development, dedicati allo sviluppo delle soft skill, all’educazione finanziaria e alle life skill, oltre a un percorso strutturato di Career Path con job coaching, affiancamento nella preparazione di cv e profilo LinkedIn, simulazioni di colloqui e networking con aziende.