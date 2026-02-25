Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione La sicurezza nel parco eolico, organizzato dall’Anev-Associazione nazionale energia del vento il prossimo 4 marzo a Rimini, nell’ambito della manifestazione Key 2026. Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire la normativa vigente in materia di sicurezza negli impianti eolici, sviluppare competenze nella gestione delle emergenze all’interno di un parco eolico e acquisire strumenti utili per l’analisi del rischio, imparando a riconoscere e mitigare i principali pericoli associati.

Tra gli elementi distintivi del corso vi è l’utilizzo del simulatore in realtà virtuale, realizzato dall’Anev nell’ambito del progetto europeo SimulWind, che consentirà ai partecipanti di sperimentare in modo pratico la gestione di un aerogeneratore in scenari realistici.

La partecipazione al corso può consentire il rilascio di crediti formativi professionali e include l’ingresso gratuito alla fiera. Sono inoltre previste agevolazioni economiche per gli associati Anev e per le iscrizioni multiple.

Sarà possibile seguire il corso sia in presenza sia da remoto.