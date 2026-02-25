Leone XIV sceglie i nuovi vescovi ausiliari di Roma: sono quattro parroci

A distanza di meno di una settimana dall’incontro del Papa con il clero di Roma, Leone XIV fa diffondere le nomine dei quattro nuovi ausiliari della sua diocesi. I pastori che ha scelto sono quattro parroci romani: don Stefano Sparapani, don Alessandro Zenobbi, don Andrea Carlevale e don Marco Valenti. A ciascuno di loro viene assegnato uno dei settori della diocesi di Roma: cinque in totale, dopo il “ripristino” del settore Centro decretato a novembre da Leone XIV dopo che, un anno prima, papa Francesco lo aveva soppresso. Il quinto settore, quello Sud, resta affidato al vescovo Renato Tarantelli, vicegerente di Roma. L'annuncio è stato dato stamani a mezzogiorno dal cardinale vicario, Baldassare Reina, nella Sala della Conciliazione del Palazzo Lateranense a Roma che, in contemporanea con la Sala Stampa vaticana, ha reso noto i nomi dei suoi nuovi principali collaboratori. Fa parte dei “vertici” della diocesi anche il vescovo Michele Di Tolve, ausiliare e rettore del Pontificio Seminario Romano Maggiore.

Don Stefano Sparapani, 70 anni, è vicario episcopale per il settore Nord, quello che lo vedrà vescovo ausiliare. Prete dal 1991, è dal 2010 parroco a San Basilio, periferia est della Capitale, un’area segnata da marginalità e vitalità. Originario del quartiere Prati, a due passi da San Pietro, don Sparapani raccontava di sé a RomaSette: «Da ragazzo lavoravo come geometra nell’impresa di costruzione di mio padre. La mia è stata una vocazione adulta: non ero legato alla Chiesa, almeno fino a quando, tramite un gruppo di amici che seguivano un percorso di vita cristiana, mi sono accostato ai sacramenti e ho iniziato a dedicarmi al volontariato presso la comunità di recupero di don Picchi. Poco dopo è arrivata la vocazione». Dopo l’ordinazione, ha ricoperto l’incarico prima di vicario parrocchiale e poi di parroco a San Girolamo a Corviale, dove è rimasto per vent’anni. Fra gli incarichi attuali anche quello di padre spirituale del Collegio Capranica.

Don Alessandro Zenobbi, 57 anni, è vicario episcopale per il settore Ovest della diocesi dove resterà da vescovo. Parroco della parrocchia di Santa Lucia in piazza d'Armi, alla circonvallazione Clodia, è sacerdote da 30 anni. In passato è stato membro della Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo.

Don Andrea Carlevale, 55 anni, è dalla scorsa estate parroco della parrocchia di San Giovanni Battista de Rossi, all’Appio Latino. Sacerdote dal 1998, ha raccontato di sé: «Sin da giovane ho pensato alla vita da prete, la vedevo appropriata a me, ma a quell’età si hanno anche altre idee per la testa, non si poteva prendere una decisione simile. Solo dopo qualche anno, questo pensiero si è tramutato in una vera e propria consapevolezza». Dopo l’ordinazione, il primo incarico alla parrocchia di Santa Galla, alla Garbatella. Poi l’esperienza a Centocelle. Quindi a Castelverde, nell’hinterland della capitale. E ancora a Santa Maria di Loreto.

Don Marco Valenti, 65 anni, guida la comunità della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, nel quartiere Monteverde, dove era stato anche viceparroco don Andrea Santoro, il fidei donum ucciso a Trabzon, in Turchia. Membro del Consiglio presbiterale, fa parte del Consiglio di amministrazione della Caritas di Roma ed è consigliere dell’Istituto interdiocesano sostentamento clero. Prete dal 1986, è originario di Cantalupo Sabino in provincia di Rieti. In zona c’era la sede della villeggiatura estiva del Seminario Minore al quale poi si iscrisse. È così che è iniziata la sua vita “romana”. È stato sacerdote in quartieri periferici come in quelli centrali. E a RomaSette raccontava di aver «sperimentato che la presenza tra la gente dà vita a relazioni autentiche» perché con il trascorrere del tempo «si diventa un punto di riferimento della comunità». La mattina spesso lo si incontra al mercato a fare la spesa o mentre fa visita a malati e anziani. «La forza di un parroco è quella di essere radicato nel territorio anche per intercettare i bisogni di tutti», ha spiegato al sito della diocesi.