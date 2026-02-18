Edison e Bluenergy puntano su profili tecnici

Un programma rivolto a studenti e diplomati Its Academy. Concorso in Ue e bandi in Atac e Teatro San Carlo

Edison investe nel valore dei profili tecnici specialistici e lancia High Technological Knowledge Program, un programma di formazione, inserimento in azienda e crescita professionale per gli studenti e diplomati degli Its Academy. In questo modo Edison punta ad attrarre e sviluppare giovani con profili tecnico-professionali che sono essenziali per l’implementazione del piano di sviluppo strategico dell’azienda, lavorando sul gap quantitativo e qualitativo che sussiste tra le competenze richieste dalla filiera industriale del settore energetico e quelle prodotte dai percorsi scolastici. Il nuovo programma, attivo dal 1° gennaio 2026, si rivolge ai giovani futuri diplomandi e neo-diplomati Its Academy e propone un’offerta sistemica e strutturata che mira ad accompagnare i giovani lungo l’intero ciclo professionale, dalla fase di orientamento e formazione fino all’ingresso in azienda ed al successivo sviluppo di carriera. Grazie alle solide partnership attivate con gli ITS Academy, che coinvolgono i manager Edison, impegnati direttamente nei percorsi di orientamento e formazione, l’azienda offre ai ragazzi gli strumenti per trasformare il loro percorso di studi in un’opportunità di impiego, attraverso stage curricolari retribuiti già integrati nel programma didattico e, una volta conseguito il diploma, un impiego a tempo indeterminato. Per i neoassunti provenienti dagli Its Academy Edison ha poi messo a punto uno specifico percorso di sviluppo della durata di cinque anni che si articola in un piano formativo per completare e migliorare ulteriormente le proprie competenze, accompagnato dalla prospettiva di una crescita retributiva che valorizza impegno e risultati raggiunti. Inoltre, l’azienda incoraggia e supporta i giovani lavoratori che intendono riprendere il percorso di studi iscrivendosi all’Università, attraverso orari di lavoro flessibili ed un contributo di 1.500 euro per il sostegno agli studi per due anni. Con il programma High Technological Knowledge Edison ha individuato circa 30 opportunità di profili professionali impiegabili in azienda, in particolare nella filiera delle rinnovabili (per la manutenzione e gestione di impianti industriali eolici, fotovoltaici e idroelettrici), e nella filiera dell’efficienza energetica (per l’installazione, manutenzione e gestione degli strumenti di efficientamento energetico, sia per autoconsumo che per comunità energetiche). Il programma mira ad attrarre giovani per la realizzazione del piano strategico aziendale, che prevede l’inserimento di 300 nuove risorse all’anno, di cui circa il 50% composto da neodiplomati e neolaureati con profili tecnici altamente formati, impiegati nei diversi territori in cui la società sviluppa il proprio piano di investimenti. Un’opportunità concreta, per i giovani che lo desiderano, di trovare impiego negli stessi luoghi in cui abitano e studiano, generando valore economico e sociale anche per le comunità territoriali, a partire dall’indotto delle imprese partner. L’impegno di Edison nella costituzione dei lavori dell’energia si esplica già nelle Scuola dei Mestieri dell’Energia, in partnership con Aforisma, un progetto formativo dedicato sia ai diplomati delle Scuole Secondarie di I grado sia a quelli che hanno terminato la Scuola Secondaria di II grado. Il progetto, avviato in Puglia e in Sicilia, mira a creare opportunità concrete di formazione e lavoro per i giovani che vogliano acquisire una qualifica di formazione professionale riconosciuta e spendibile nel mercato del lavoro dell’energia. L’obiettivo è garantire opportunità di futuro reali, nel Gruppo Edison, nelle aziende partner, nelle imprese locali che partecipano alla formazione professionale dei giovani, dando loro gli strumenti necessari per inserirsi con facilità all’interno del mondo del lavoro. L’High Technological Knowledge Program nasce all’interno di un piano più ampio che vede Company Social Housing, un supporto abitativo che offre ai giovani neoassunti la possibilità di vivere in una casa propria in prossimità della sede di lavoro, con un affitto calmierato che non supera un terzo della retribuzione netta mensile. O anche la Young Community, un percorso di 36 mesi caratterizzato da momenti di formazione trasversali su competenze prevalentemente “soft” e sui temi dell’energia. L’azienda garantisce inoltre un ampio pro­gramma di Welfare e people care “Edison Per Te” che contribuisce in maniera diretta alla sostenibilità sociale dei comportamenti aziendali. investe nel valore dei profili tecnici specialistici e lancia, un programma di formazione, inserimento in azienda e crescita professionale per gli studenti e diplomati degli Its Academy. In linea con gli obiettivi di crescita e sviluppo previsti per il 2026, il Gruppo Bluenergy ha in corso un piano di inserimenti professionali che coinvolge diverse aree dell’organizzazione. Le ricerche attualmente attive sono 18 e riguardano figure professionali distribuite tra la capogruppo Bluenergy Group, la società ESCo Bluenergy Assistance operativa nell’area Nord Est e Astolia, ESCo del Gruppo con sede a Milano, coinvolta anch’essa nel piano di crescita occupazionale. Nel complesso, il piano di assunzioni del Gruppo Bluenergy per il 2026 riflette una strategia di sviluppo fondata sull’innovazione, sulla solidità operativa e sulla valorizzazione del capitale umano, elementi centrali per affrontare le sfide della transizione energetica e dell’evoluzione dei servizi energetici nel Nord Italia.

Bluenergy Group:

· Una figura professionale addetta alla logistica, dedicata al rafforzamento del comparto dell’approvvigionamento energetico;

· Una figura junior nell’ambito del controllo gestione e gestione provvigioni;

· Sul fronte della trasformazione digitale, il Gruppo punta all’inserimento di una figura di Digital Sales Manager, con l’obiettivo di potenziare il canale commerciale digitale;

· Un Sistemista Senior per il rafforzamento del reparto ICT con particolare riguardo al supporto nella gestione delle infrastrutture;

· Tre posizioni nel comparto sales, tra Commerciali diretti e Addetti al front office, finalizzate a potenziare la gestione e la qualità del servizio alla clientela.

Per la società Bluenergy Assistance, ESCO con sede a Codroipo e operativa nell’area Nord Est queste le ricerche attive:

· Una figura professionale in area Sales dedicata all’ampliamento del portfolio clienti in ambito Pubblica Amministrazione;

· Una figura tecnica commerciale per l’ampliamento del portfolio clienti in ambito Fotovoltaico;

· Una figura da Responsabile Tecnico;

· Un tecnico preventivista specializzato nel controllo e gestione di impianti;

· Un installatore Elettrico.

Per la società Astolia, ESCo con sede a Milano e operativa nell’area Nord Ovest queste le ricerche attive:

· Un Ingegnere a supporto della progettazione e gestione di infrastrutture in ambito pubblico;

· Un Resp.le Amministrativo, a presidio delle attività economico-finanziarie;

· Due ruoli operativi tra cui operai, operai frigoristi e operai bruciatoristi/frigoristi;

· Una figura da Project Manager per il portfolio clienti in ambito Pubblica Amministrazione;

· Un IT Specialist.

Può essere inviato un cv di presentazione (indicando il ruolo per il quale ci si candida) per tutte le società direttamente a: recruiting@bluenergygroup.it

Inoltre Bluenergy ha siglato un accordo di secondo livello con le organizzazioni sindacali e da gennaio ha introdotto quattro giornate annue di permesso retribuito aggiuntivo per i caregiver. Sono giornate interamente a carico dell’azienda, destinate ai dipendenti che necessitano di assistenza e supporto ai familiari più stretti.

C'è tempo fino al 10 marzo per tentare la carriera all'interno delle istituzioni europee. L'Ufficio europeo di selezione del personale ha pubblicato un nuovo bando di concorso generale per la selezione di amministratori AD5, il livello d'ingresso nella carriera amministrativa dell'Ue. Un amministratore AD5 è il livello d'ingresso nella carriera amministrativa dell'Unione Europea. Si tratta della figura che svolge attività di analisi, redazione, gestione di dossier e supporto alle decisioni politiche all'interno delle istituzioni Ue. In pratica, è il "policy officer" junior dell'Ue. Il concorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2026, mira a creare una lista di riserva di 1.490 candidati da cui le istituzioni europee attingeranno per future assunzioni e per candidarsi basta la laurea triennale (conseguita entro settembre 2026) e la conoscenza di due delle 23 lingue ufficiali dell'Ue, anche se per una basta un livello "soddisfacente". Questo vuol dire che le varie istituzioni potranno attingere dall'elenco per le assunzioni. Parliamo di Commissione Europea, Parlamento Europeo, Consiglio dell'Unione Europea, Comitato Economico e Sociale Europeo, Comitato delle Regioni, Agenzie e organi decentralizzati dell'Ue (per esempio Ema, Ecdc, Frontex nei vari Stati membri) e pertanto le sedi di destinazione potrebbero essere Bruxelles, ma anche Lussemburgo e Strasburgo. Entro il 10 marzo sarà necessario caricare la carta d'identità (o altro documento valido) nel portale. Tutti i candidati che presentano domanda nei tempi previsti saranno invitati a sostenere una serie di test interamente da remoto che consisteranno in un test di ragionamento, test di conoscenza dell'Ue, test sulle competenze digitali e un testo libero su questioni europee.

Atac pubblica nuovi bandi di selezione per proseguire l'opera di rafforzamento delle strutture tecniche e operative dell'azienda. Per la prima volta dopo molti anni l'azienda apre le porte anche alle posizioni per neolaureati. I bandi sono pubblicati nella sezione Lavora con noi del sito: . Un primo gruppo di bandi serve a reperire figure tecniche - ingegneri e architetti - nei settori dell'armamento, della progettazione ed esecuzione di impianti e infrastrutture, dell'antincendio, del segnalamento metroferroviario, delle reti elettriche, degli appalti di lavori pubblici e opere edili. Un secondo gruppo è destinato ai neo laureati. Previsti bandi per posizioni nel Safety Management, Recruiting, Payroll, Ict, Controllo di gestione, Acquisti e Ingegneria Bus. Il mercato del lavoro ha accolto molto positivamente i bandi proposti da Atac negli ultimi anni, a dimostrazione di una nuova attrattività dell'azienda, impegnata in una evidente fase di rinnovamento. Per le diverse selezioni attivate fino ad oggi negli ultimi tre anni, infatti, sono state ricevute complessivamente oltre 7.600 candidature per i diversi profili ricercati. Il lavoro di risanamento e rilancio, nel quale Atac è impegnata ormai da quattro anni - fa sapere l'azienda - passa non solo dal rinnovo di mezzi e infrastrutture, per il quale è stato investito oltre un miliardo di euro, ma anche da un profondo rafforzamento del capitale umano. Per questo motivo dal 2023 al 2025 Atac ha assunto oltre 1.400 persone, a parità di organico. I nuovi ingressi, in gran parte di conducenti e operai, hanno consentito all'azienda di recuperare il turnover, di abbassare l'età media dell'organico e di potenziare le linee di produzione del servizio. Atac sta rafforzando anche i reparti operativi non direttamente legati alla produzione chilometrica, reclutando al tempo stesso ingegneri e personale tecnico per la progettazione e sviluppo di impianti e infrastrutture, e operatori di stazione per garantire un miglior presidio delle metropolitane.

Emirates, compagnia aerea internazionale, intensifica la ricerca di nuovi piloti per il 2026, rispondendo alla crescente domanda dei clienti. La compagnia organizzerà degli open day di reclutamento a Milano Malpensa lunedì 2 marzo alle 10 e alle 13, e martedì 3 marzo alle 10, presso l'Hotel Sheraton situato al Terminal 1 di Malpensa, S.S. 336 (Ferno, Varese). Il Gruppo Emirates ha avviato una campagna di reclutamento globale per inserire 17.300 professionisti in 350 ruoli diversi (quindi non solo piloti) entro la fine dell'anno fiscale. L'invito è rivolto a piloti esperti interessati a entrare in Emirates come First Officers Type Rated/Non-Type Rated, Direct Entry Captains o tramite l'Accelerated Command Programme. La compagnia ha confermato l'impegno ad assumere oltre 1.500 piloti nei prossimi due anni, con un obiettivo di 550 assunzioni già per quest'anno. Non è richiesta la registrazione preventiva e i piloti dovranno partecipare a una sola sessione. Durante l'incontro, i candidati potranno approfondire il processo di selezione della compagnia, le opportunità disponibili, i programmi di formazione, le prospettive di carriera e i benefit, oltre a confrontarsi direttamente con piloti già in servizio presso Emirates. Maggiori informazioni sono disponibili su https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/

LexDo.it, piattaforma digitale italiana dedicata ad aprire, gestire e far crescere nuove attività, prevede di assumere anche nei prossimi mesi. Infatti ha raddoppiato il team nel 2025 (ora sono 100 persone). Nel 2026 punta ad arrivare a 150 inserimenti strategici focalizzati tra sviluppatori e professionisti legali e contabili per lo sviluppo di software e prodotti sempre più legati all'intelligenza artificiale e con professionisti che seguano le esigenze delle nuove imprese.

I sindacati del credito hanno sottoscritto con Deutsche Bank Italia un accordo di riorganizzazione che prevede la gestione di 30 uscite (tra il maggio 2026 e il dicembre 2027) per pensionamento o attraverso il ricorso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di settore, assicura la volontarietà dell'adesione oltre a incentivi all'esodo da tre a 12 mensilità e il mantenimento della polizza sanitaria sottoscritta dall'azienda e delle condizioni bancarie agevolate previste per i dipendenti. L'accordo prevede 24 assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, cui si vanno ad aggiungere almeno altre due assunzioni di donne vittime di violenza di genere.

La Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli ha pubblicato diversi bandi per la selezione di personale tecnico e artistico. In particolare: macchinista teatrale, fonico, strumentisti e coristi, addetto ai servizi per orchestra e coro, addetto archivio musicale e caporeparto falegnameria. Per maggiori informazioni: