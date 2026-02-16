Formazione digitale a Roma e Milano

Maker Faire Academy, una serie di otto incontri formativi, gratuiti, dedicati a studenti, docenti, makers, professionisti, innovatori, startupper, imprese e ad aspiranti imprenditori, finalizzati a sviluppare competenze tecnologiche in ambito Impresa 5.0 e a stimolare la creatività e la propensione all’autoimprenditorialità dei partecipanti. Si tratta di un progetto realizzato da Maker Faire Rome – The European Edition assieme a Regione Lazio e Lazio Innova che rientra tra le iniziative del PID – Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Roma. Gli incontri sono in presenza e si svolgono negli Spazi Attivi di Lazio Innova di Viterbo, Ferentino, Colleferro, Bracciano, Zagarolo, Roma, Rieti e Latina dal 16 al 26 febbraio 2026. Quest’anno verranno trattate tematiche come: la relazione tra tecnologia e imprese, l’intelligenza artificiale e la ricerca, la transizione digitale ed energetica, il rapporto tra agroalimentare e sostenibilità, beni culturali e innovazione digitale e ancora il rapporto tra artigianato e tecnologia. Ci saranno laboratori di sperimentazione tecnologica e opportunità di sviluppo imprenditoriale. Per ulteriori informazionie per iscriversi ai vari corsi: Al via, una serie di, gratuiti, dedicati a studenti, docenti, makers, professionisti, innovatori, startupper, imprese e ad aspiranti imprenditori, finalizzati a sviluppare competenze tecnologiche in ambito Impresa 5.0 e a stimolare la creatività e la propensione all’autoimprenditorialità dei partecipanti. Si tratta di un progetto realizzato daassieme ache rientra tra le iniziative deldelladidi. Gli incontri sono in presenza e si svolgono neglidi Lazio Innova di Viterbo, Ferentino, Colleferro, Bracciano, Zagarolo, Roma, Rieti e Latina dalQuest’anno verranno trattate tematiche come: la relazione tra tecnologia e imprese, l’intelligenza artificiale e la ricerca, la transizione digitale ed energetica, il rapporto tra agroalimentare e sostenibilità, beni culturali e innovazione digitale e ancora il rapporto tra artigianato e tecnologia. Ci saranno laboratori di sperimentazione tecnologica e opportunità di sviluppo imprenditoriale. Per ulteriori informazionie per iscriversi ai vari corsi: https://makerfairerome.eu/learnmfr/maker-faire-academy-2026/

Amazon e i Giovani Imprenditori di Confcommercio annunciano una collaborazione per sostenere la trasformazione digitale, l’innovazione e lo sviluppo delle competenze delle imprese del commercio italiano. L’obiettivo comune è quello di rafforzare la competitività del retail nel tessuto imprenditoriale nazionale, accompagnando imprenditrici e imprenditori in un percorso di crescita che integri in modo efficace canali fisici e digitali, valorizzi l’uso dei dati e delle nuove tecnologie e favorisca modelli di business sempre più sostenibili e orientati al cliente. Il programma Next Retail Lab, progettato e realizzato da Develhope, tech school italiana specializzata nella formazione digitale, prevede l’implementazione di un percorso formativo di sei mesi che prenderà il via nella seconda metà di febbraio 2026 e combinerà formazione on line, tutoring personalizzato e momenti di confronto. Le imprese partecipanti saranno accompagnate nello sviluppo di progetti concreti, coerenti con il proprio modello di business e orientati all’integrazione tra retail fisico e digitale. Il programma si concluderà con la presentazione a Roma dei progetti sviluppati durante il corso. In questa occasione, i tre progetti ritenuti più meritevoli accederanno a un percorso aggiuntivo di mentorship specialistica, finalizzato a potenziare ulteriormente i modelli di business e ad accelerarne l’implementazione.