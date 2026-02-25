Assolavoro, al via il roadshow sul nuovo contratto della somministrazione

Parte oggi alle 15 da Napoli il roadshow promosso da Assolavoro-Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro, in collaborazione con alcune tra le associazioni territoriali del sistema Confindustria, dedicato al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori in somministrazione, rinnovato lo scorso luglio e che interessa circa un milione di lavoratori. L’iniziativa, dal titolo La somministrazione di lavoro dopo il nuovo Ccnl. Strumenti, prospettive e opportunità per le imprese, toccherà nei prossimi mesi alcune delle principali città italiane, tra le quali Roma, Milano, Torino e Venezia, oltre a Napoli, con l’obiettivo di valorizzare e discutere i contenuti del nuovo Contratto, per offrire alle aziende e a tutti gli attori del settore un momento di approfondimento tecnico e di confronto operativo.

Il primo appuntamento è in programma nel pomeriggio presso l’Unione degli industriali di Napoli. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Eugenio Amodio, presidente della Sezione Terziario Avanzato dell’Unione degli Industriali di Napoli, e Alfredo Amoroso, vice presidente del Gruppo Giovani Imprenditori con delega Lavoro e Relazioni Industriali dell’Unione degli Industriali di Napoli.

Il merito del nuovo Ccnl sarà approfondito da Raffaele de Luca Tamajo, professore emerito di Diritto del Lavoro dell’Università Federico II di Napoli, Agostino Di Maio, direttore generale di Assolavoro, e Rosario Salimbene, responsabile dell’Area Legale e Sindacale di Assolavoro. Ad arricchire i lavori due esperienze aziendali e una sessione di domande e risposte.

Il rinnovo contrattuale delle Agenzie rappresenta un passaggio di rilievo per il settore. Il nuovo testo rafforza, infatti, il sistema di tutele, diritti e protezione sociale dei lavoratori e consolida la bilateralità di settore, valorizzando strumenti dedicati a welfare, con una nuova polizza sanitaria, formazione e sostegno al reddito. Al tempo stesso, introduce elementi di maggiore chiarezza e semplificazione applicativa, favorendo una gestione più efficiente e trasparente dei rapporti di lavoro, anche alla luce dell’evoluzione normativa e delle nuove esigenze organizzative delle imprese.

Il contratto, frutto di un confronto tra le Parti sociali durato oltre due anni, afferma ancor di più la somministrazione come uno strumento moderno, regolato e pienamente inserito nel sistema delle relazioni industriali italiane, capace di coniugare flessibilità e qualità del lavoro, legalità e competitività.

Con il roadshow Assolavoro intende accompagnare il mondo produttivo nella piena comprensione delle novità introdotte e favorire un dialogo diretto tra imprese, tecnici e operatori del settore, valorizzando il contributo delle Agenzie per il lavoro allo sviluppo dell’occupazione di qualità in Italia e alla crescita del sistema Paese.

La partecipazione agli incontri è libera e aperta alle imprese e ai loro collaboratori.