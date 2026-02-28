"FareTurismo" torna a Roma dal 17 al 19 marzo

FareTurismo, l’appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche, ideato e organizzato dalla Leader srl e giunto alla XXV edizione - 13 a Roma, una a Milano con il patrocinio di Expo, 11 a Salerno - avrà luogo presso l’Università Europea di Roma da martedì 17 a giovedì 19 marzo 2026.

FareTurismo in questo momento storico per il turismo italiano rappresenta una preziosa opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale in questo straordinario mondo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi secondo il seguente programma:

- orientamento sulla formazione post diploma (percorsi di formazione terziaria professionalizzante, lauree triennali e magistrali) e post laurea (master di I e II livello) con la partecipazione di Its Academy, Università e Scuole di master;

- presentazione delle competenze emergenti e delle figure professionali con la partecipazione di manager dell’industria turistica;

- colloqui di orientamento universitario (a cura degli psicologi di UEROrienta) e al lavoro;

- incontri domanda-offerta lavoro attraverso colloqui di selezione con i responsabili delle risorse umane delle aziende turistiche;

- conferenze e seminari di aggiornamento a cura di enti, organizzazioni di categoria e associazioni professionali;

- incontri dei dirigenti scolastici degli Alberghieri e dei Tecnici per il turismo, dei presidenti dei corsi di laurea e direttori dei master in Turismo, dei presidenti degli Its Academy;

- nel Salone espositivo oltre alla presentazione dell’offerta formativa accademica e non accademica da parte delle Università, istituzioni, enti, organizzazioni nazionali di categoria, associazioni professionali, Agenzie di recruiting forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo;

- “Tourism Lab. Digital Exhibition” la mostra interattiva dedicata ai contenuti e alle attività laboratoriali sviluppate da Carraro Lab con tecnologie digitali negli istituti alberghieri, turistici e negli Its Academy Turismo, che permetterà di interagire con simulazioni degli ambienti di lavoro, forme phygital di viaggio, applicazioni didattiche per l'acquisizione di nuove competenze.