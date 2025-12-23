Ecco come si formano gli specialisti in conduzione di impianti termici

A2A, Gi Group e MOBILITA ITS Academy hanno promosso il percorso Ifts, rivolto a giovani di 18-24 anni, con un know how orientato all’innovazione tecnologica e alla transizione energetica

Per contribuire a rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro e alle sfide legate alla transizione energetica, A2A, Gi Group e MOBILITA ITS Academy promuovono il percorso Ifts-Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per specialisti in conduzione di impianti termici.

Il raggiungimento del target europeo di almeno il 42,5% di energia green entro il 2030 porterà alla creazione di oltre 250mila posti di lavoro . Quota destinata a crescere se si considera che, entro il 2029, 2,4 milioni di assunzioni richiederanno competenze legate all’efficientamento energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale . La diffusione di un know how fortemente orientato all’innovazione tecnologica e alla transizione energetica come quello offerto dal corso IFTS è quindi fondamentale per rispondere ai nuovi scenari.

Il corso, rivolto ai giovani tra 18-24 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, consentirà di formare 12 nuovi professionisti con opportunità di inserimento in realtà come A2A. Durante i 12 mesi verranno approfondite diverse tematiche legate ai pilastri della transizione green, come ad esempio la combustione, i generatori di vapore, le pompe di calore e sistemi di raffreddamento, i sistemi elettrici, fino ai principali ambiti della strumentazione, automazione e della gestione delle sale di controllo e delle reti di teleriscaldamento.

I candidati selezionati, affiancati da personale esperto, riceveranno una solida formazione teorica, propedeutica al proseguimento del percorso professionale in azienda, apprendendo tutte le skills richieste per la professione.

Delle 800 ore di formazione, più della metà verrà svolta all’interno degli impianti del Gruppo A2A: a Milano nell’impianto di cogenerazione di Canavese di A2A Calore e Servizi e in quello di Linate di A2A Airport, a Brescia in quello di A2A Calore e servizi e a Varese presso l’impianto di A2A Airport a Malpensa.

I partecipanti della prima edizione iniziata lo scorso ottobre sono stati assunti fin dal primo giorno di corso con un contratto di apprendistato di primo livello. Al termine i partecipanti avranno l’opportunità di proseguire il percorso in azienda in modo stabile e potranno conseguire il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, che abilita alla conduzione di generatori di vapore, una qualifica richiesta nel mercato del lavoro italiano ed europeo.

Per tutta la durata del corso di formazione, verranno inoltre garantiti alloggi agli studenti che provengono da fuori Milano.