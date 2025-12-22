Borse di studio nel settore musicale
di Redazione
SAE Institute Milano, insieme con Amazon Music e Billboard Italia, apre il bando “Billboard talia - Women in Music”. Iscrizioni entro il 28 dicembre
Secondo i dati raccolti con DONNE Mu-De: donne, musica e denaro, indagine promossa da SAE Institute all’interno del più ampio progetto di ricerca Women in Music, dedicata a rilevare il livello di consapevolezza finanziaria tra le donne che operano nella musica, queste ultime hanno dichiarato di percepire un minore riconoscimento della qualità del proprio lavoro, un costante tentativo di sminuire le proprie competenze e una difficoltà generale a essere identificate come interlocutrici competenti per discutere di compensi. Il fenomeno, che trova il suo punto apicale nell’estremo divario retributivo che differenzia uomini e donne, rischia di avere serie conseguenze non solo sulle professioniste già affermate, ma anche sulle giovani donne che oggi cercano di costruirsi il proprio futuro nel panorama musicale. Impegnata a colmare il divario di genere nei contesti professionali legati alla creatività e alla cultura, SAE Institute Milano, accademia per la formazione nei creative media presente da oltre 25 anni a Milano e con altri 29 campus in Europa, ha annunciato in l’apertura del bando per le borse di studio Billboard Italia - Women in Music, con il supporto di Amazon Music e Billboard Italia, valide per l’Anno Accademico 2025/2026. Le due prestigiose borse di studio, dedicate ai corsi Electronic Music Production e Urban Music Production in partenza a febbraio 2026, sono state presentate nel contesto del panel “Accesso, visibilità, opportunità. Come costruire spazi inclusivi nella musica” durante “Women in Music”, l’evento annuale firmato Billboard Italia. Rivolte alle sole donne di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che vogliono intraprendere, con il sostegno delle istituzioni promotrici, un percorso di studi per una carriera nel mondo creativo, le borse di studio garantiscono la copertura totale della retta di frequenza per l’intero percorso di studi, che ha una durata di otto mesi. Inoltre, oltre al sostegno economico, le vincitrici potranno sviluppare un progetto artistico extracurriculare durante l’Anno Accademico 2026/2027, affiancate da industry mentor di Amazon Music, Billboard Italia e SAE Institute.
È possibile presentare la propria candidatura fino al 28 dicembre 2025, ore 23.59 collegandosi al link: https://www.sae.edu/ita/borse-di-studio/.
