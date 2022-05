Il Policlinico universitario "Agostino Gemelli" a Roma - Archivio

Si terrà sabato 14 maggio dalle ore 9.30 presso il Polo Universitario “Giovanni XXIII” (L. go F. Vito, 1 – 1° piano), l’appuntamento primaverile dell’Open Day, la Giornata dedicata all’orientamento universitario. Alle aspiranti matricole e alle loro famiglie sarà presentata l’offerta formativa della Facoltà di Economia e della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica presso la sede di Roma. I partecipanti avranno anche la possibilità di cimentarsi con le prove di simulazione per l’ammissione ai corsi di laurea Medicina e chirurgia.

L’Open Day avrà inizio alle ore 9.30 con l’incontro, in Aula Lazzati, Perché le cose accadano ci vuole un luogo: l’Università Cattolica si presenta agli studenti, momento iniziale per conoscere da vicino l’Ateneo e le opportunità offerte agli studenti. Quindi, in appuntamenti distinti per le due Facoltà, verrà presentata dai docenti e dai tutor l’offerta formativa.

Per la Facoltà di Economia, alle ore 10 nell’Aula 5 si terrà l’incontro di presentazione del Corso di laurea in Economia e gestione dei servizi e alle ore 11 avrà luogo il meeting Come iscriversi alla Facoltà di Economia.

Per la Facoltà di Medicina e chirurgia alle ore 10 in Aula Lazzati, saranno presentati dai docenti i corsi di laurea in Farmacia e Scienze e Tecnologie Cosmetologiche e alle ore 10.30 i Corsi delle Professioni Sanitarie: Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini, e radioterapia, Dietistica, Ostetricia, Infermieristica.

Sempre alle ore 10.30 in Aula Bausola saranno presentati i corsi delle Professioni Sanitarie: Igiene dentale, Ortottica e assistenza oftalmologica, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedia e Fisioterapia.

Alle ore 12 in Aula Lazzati saranno presentati i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Medicine and Surgery e Odontoiatria e protesi dentaria.

Per la Facoltà di Medicina e chirurgia saranno dedicati due incontri successivi nella giornata dell’Open Day, sabato 14 maggio, in Aula Lazzati: alle ore 12.45 si terrà l’incontro Come iscriversi alla Facoltà di Medicina e chirurgia seguito (solo in presenza) dalla simulazione delle prove di ammissione ai corsi di laurea della Facoltà.

Un incontro dedicato alle famiglie

Alle ore 13.15 in Aula Bausola si terrà un incontro dedicato alle famiglie dal titolo Genitori in Ateneo : un appuntamento per riflettere insieme ai genitori e alle famiglie su come accompagnare le scelte universitarie dei propri figli e per conoscere l’Università e i suoi servizi.

I Desk delle Facoltà con i tutor e le visite guidate al campus

Per l’intera giornata ai Desk delle Facoltà, attivi dalle ore 8.30, saranno presenti i tutor di gruppo, studenti laureati che racconteranno la loro esperienza e potranno fornire utili consigli anche su tutti i servizi della sede romana dell’Università Cattolica (aiuti economici, mense, collegi, prestito libri, servizio sanitario e counselling, corsi di lingue e programmi Internazionali e procedura di ammissione),

Dalle ore 11 alle ore 14 si potranno effettuare visite guidate al campus universitario.

L’offerta formativa triennale della Facoltà di Economia nel campus di Roma

Nel corso dell’Open Day del 14 maggio verrà presentato il corso di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi. Il corso si articola in tre profili curriculari individuati in funzione dei principali sbocchi professionali che caratterizzano questo tipo di laurea. Il profilo in Management per l’impresa offre allo studente la possibilità di orientare la propria formazione nel campo della gestione delle imprese e della consulenza direzionale. Il profilo in Servizi professionali (in convenzione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma) offre allo studente una formazione orientata prevalentemente all’esercizio della libera professione e all’attività di consulenza alle imprese. Il profilo in Management per la Sanità consente allo studente di acquisire le competenze e le conoscenze di tipo manageriale per operare all’interno del settore sanitario un settore dell’economia rilevante da un punto di vista economico e sociale e ad elevato tasso di innovazione tecnologica. Al termine del percorso formativo triennale, il laureato in Economia e gestione dei servizi potrà: proseguire il percorso universitario nell’ambito di corsi di Laurea magistrali; inserirsi all’interno di imprese operanti nei diversi settori dell’economia nazionale e internazionale, nell’ambito delle diverse funzioni aziendali; operare come Consulente del lavoro, Revisore dei conti e Esperto contabile; ricoprire ruoli manageriali in aziende pubbliche e non profit operanti specificamente nel settore terziario in ambito nazionale e internazionale, comprese quelle del settore sanitario; ricoprire ruoli manageriali all’interno di organismi di politica sanitaria, authority e agenzie pubbliche; ricoprire ruoli manageriali all’interno del settore sanitario allargato: aziende sanitarie e imprese fornitrici.

L’offerta formativa triennale e magistrale a ciclo unico della Facoltà di Medicina e chirurgia

L’offerta formativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l’a.a.2022/2023 comprende quattro corsi di laurea magistrale a ciclo unico (Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Farmacia), 11 corsi di laurea delle Professioni Sanitarie (Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Terapia occupazionale, Logopedia, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche di laboratorio biomedico, Igiene dentale, Dietistica), e il corso di laurea in Scienze e tecnologie cosmetologiche.

I corsi di laurea delle Professioni Sanitarie sono attivi, oltre che nella sede di Roma (Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs) anche presso sedi in convenzione in Lazio (Roma, San Martino al Cimino, Rieti), in Basilicata (Potenza, Villa D’Agri), Molise (Campobasso), Lombardia (Brescia), Piemonte (Torino, Moncrivello), in Trentino Alto Adige (Bolzano).

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia

Il corso è articolato in cinque anni, all’interno dei quali agli insegnamenti di base che spaziano dalla fisica alla biologia, senza trascurare i settori biotecnologici, farmacologici, chimici e tecnici, si affianca una spiccata attenzione verso la Farmacia dei servizi assistenziali, vera innovazione del corso. L’opportunità di accostarsi allo studio dei nuovi farmaci e dei dispostivi medici e diagnostici, valutabili all’interno della pratica clinica e la possibilità di interazione con le professionalità mediche e sanitarie che operano presso il Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs costituiscono un forte valore aggiunto di questo percorso formativo. Alle lezioni frontali si unisce la didattica di laboratorio, attraverso cui è possibile applicare le nozioni apprese e verificare la propria preparazione, nonché prepararsi all’ingresso nel mondo del lavoro, integrata da diverse attività di tirocinio curricolare, formativo e di orientamento. L’obiettivo principale del Corso è la formazione di un professionista che diventi fondamentale elemento di connessione tra paziente, medico e strutture sanitarie. Dopo la laurea gli studenti potranno operare in qualità di responsabile dei presidi medici e chi­rurgici, informatore scientifico, consulente nella scelta del farmaco corretto o nella farmacovigilanza.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito istituzionale dedicato agli studenti delle scuole superiori: https://www.unicatt.it/evt-open-day-unicatt-presentazione-delle-lauree-triennali-e-a-ciclo-unico e contattare il Servizio Orientamento della sede di Roma dell’Università Cattolica: orientamento-rm@unicatt.it.