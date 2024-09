Nel quinquennio 2024-2028 le imprese e pubbliche amministrazioni italiane avranno bisogno di assumere fra i 3,4 e i 3,9 milioni di lavoratori. E più di mezzo milione potrebbero essere immigrati. A rendere pubblica la stima è Unioncamere, nell’ultimo aggiornamento al report sulle “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine”, realizzato in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Una quota prevalente dei nuovi occupati, stando ai dati compresa tra il 78% e l’88% delle assunzioni, sostituirà il personale in uscita dal mercato del lavoro, mentre la crescita economica porterà con sé tra le 405mila e le 832mila unità in più. Sulle cifre inciderà però soprattutto la piena realizzazione degli investimenti realizzati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che secondo le aspettative più rosee potrebbero già attivare 970mila lavoratori (tenendo conto degli effetti diretti e indiretti sull’indotto).

In testa alle regioni invece dove la necessità di nuovo personale sarà maggiore c’è la Lombardia, che determina oltre il 18% dell’intero fabbisogno nazionale con circa 709mila lavoratori attesi, ma nelle prime posizioni si trovano territori altrettanto strategici come Lazio (391mila, pari al 10,1% del totale), Veneto (326mila, 8,4%), Emilia-Romagna (325mila, 8,4%) e Campania (312mila, 8,1%). Quanto ai livelli di istruzione, si prevede che circa il 47-48% delle occupazioni richiederà una formazione tecnico-professionale, a differenza del restante 37-38%, per le quali servirà una formazione terziaria.

Un dato indicativo riguarda tuttavia le stime sul fabbisogno di cittadini stranieri da impiegare nel settore privato durante i prossimi cinque anni: fino a 640mila lavoratori immigrati nel nostro paese, un quinto della quota totale di personale necessario, potrebbero soddisfare le esigenze di molteplici settori e filiere specifici, dall’agricoltura alla moda. Com'è facile immaginare, è nel mondo agricolo e industriale che il contributo di questi ultimi inciderebbe di più (35% e 28% sulla percentuale di nuovo personale richiesta dal settore), ma anche nel comprato moda (45,7%), mobilità e logistica (33%), agroalimentare (32,1%), legno e arredo (29,9%), costruzioni e infrastrutture (29,4%). Prospettive che lanciano un segnale importante su quanto l’immigrazione oggi possa diventare linfa vitale per alimentare e tenere in vita il sistema produttivo nazionale. Sempre più urgente, in quest'ottica, l'introduzione di tutele adeguate a contrastare fenomeni come caporalato e sfruttamento, per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori.