Disagi negli aeroporti

Banche, media, compagnie aeree, trasporti ferroviari e anche mercati azionari stanno subendo gravi interruzioni nelle loro infrastrutture tecnologiche. Voli bloccati all'aeroporto di Sydney, sospesi quelli della United Airlines, mentre alla Borsa di Londra si verificano interruzioni della sua piattaforma di scambi. Nelle ultime ore si sta scatenando un cyber caos, ovvero un maxi disservizio informatico a livello globale. Da quanto si capisce finora, in ore concitate, non si tratterebbe di un attacco hacker, piuttosto di un problema alle piattaforme di Microsoft che infatti ha intrapreso "azioni di mitigazione", riferisce l'agenzia di stampa Afp.

Le interruzioni sono iniziata intorno all'una della scorsa notte ora italiana. La società afferma che sta indagando sui problemi con i servizi cloud negli Stati Uniti e su un problema che incide su molte delle sue app e servizi. Neli ultimi minuti i servizi cloud di Microsoft avrebbero ripreso a funzionare, secondo le informazioni diffuse dalla società, ma i disagi per l'interruzione delle scorse ore continuano. Tanto che il gigante informatico ha ammesso alla Msnbc che alcuni clienti potrebbero ancora riscontrare problemi. «Un piccolo sottoinsieme di servizi sta ancora sperimentando un impatto residuo», ha fatto sapere Microsoft. Sono stati interessati vari servizi Microsoft 365, incluso Teams.

C'è un precedente. A gennaio, il cloud Microsoft aveva subito un'interruzione a livello globale che aveva avuto un impatto sui servizi da Outlook a Teams. All'epoca, Microsoft fece sapere che i problemi erano dovuti a un cambiamento di rete. Questa volta però i disagi sembra di più ampia portata e su larga scala.

La maggior parte degli aeroporti di tutto il mondo in questo momento sono in tilt: dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Nuova Zelanda all'India. Caos, ritardi e cancellazioni di voli anche nei principali Paesi europei: dalla Francia alla Germania. In Italia al momento non sembrano esserci conseguenze pesanti a livello strutturale per gli aeroporti. Sui sistemi operativi all'aeroporto di Fiumicino, ci sono ritardi legati al disservizio dei sistemi digitali mondiali. «Nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici», informano da Aeroporti di Roma. Alcuni disagi si registrano anche sulle linee ferroviarie, ma la situazione è in evoluzione.



Mercato azionario in tilt per il guasto informatico - Reuters



Effetti immediati e negativi anche sui mercati azionari internazionali. I problemi informatici che stanno bloccando anche i voli e gli aeroporti stanno impattando sull'andamento delle Borse europee e in particolare sui titoli delle compagnie aeree. A Parigi, dove il listino è peggiorato (-0,66%) come nel resto del Vecchio Continente, dopo i problemi che hanno interessato anche il calcolo degli indici di Londra (-0,72%) e Milano (-0,53%), Air France-Klm perde il 2,25%. A Francoforte (-0,73%) Lufthansa scivola del 2,58%, A Londra Easyjet perde il 2,37% e, alla Borsa di Dublino, Ryanair il 3,27%. A Piazza Affari stamattina l'indice Ftse Mib di Piazza Affari è stato calcolato in ritardo. Ftse Russell, la società che gestisce l'indice, ha fatto sapere alle ore 9 che il valore del Ftse Mib non era aggiornato e che sarebbero seguiti aggiornamenti. Alle 9,32 è seguita una comunicazione urgente nella quale si è spiegato che «la corretta diffusione dell'indice Ftse Mbi è stata ripristinata».