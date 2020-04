Continua a crescere la richiesta di personale sanitario - Archivio

Continua l’attività di Umana sul fronte reclutamento nell’ambito sanitario e socio-sanitario. È partita un’ulteriore ricerca di oltre 600 fra infermieri e operatori socio-sanitari (Oss). Nello specifico:



Per ospedali della Lombardia, si cercano urgentemente 50 infermieri, con pregressa esperienza in area critica, terapia intensiva e rianimazione. Si richiedono laurea in Infermieristica, preferibilmente master in Area Critica o Infermieristica di Terapia Intensiva, iscrizione all'Opi aggiornata al 2020, disponibilità immediata al lavoro full time su tre turni. Inoltre si cercano urgentemente 50 Oss, con pregressa esperienza in terapia intensiva o sub intensiva. Si richiedono diploma di qualifica professionale di operatore socio sanitario Oss rilasciato da scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti, o titolo equipollente rilasciato da istituto professionale di stato, disponibilità al lavoro full time su tre turni, domicilio nella zona di riferimento o disponibilità al trasferimento immediato. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.



Per strutture Rsa (residenze sanitarie assistenziali) della Lombardia ( in particolare Brescia, Como, Milano, Mantova, Lodi, Lecco), e del Piemonte (in particolare Borgomanero, Torino, Alessandria, Chivasso, Novara), si cercano 100 Oss con esperienza maturata in strutture per utenti geriatrici con alti standard assistenziali e alberghieri. Si richiedono diploma di qualifica professionale di operatore socio sanitario Oss rilasciato da scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti, o titolo equipollente rilasciato da istituto professionale di stato, disponibilità al lavoro full time su tre turni, domicilio nella zona di riferimento o disponibilità al trasferimento immediato. Nelle stesse aree si cercano anche 100 infermieri con esperienza maturata in strutture cliniche, riabilitative, anche di alto livello assistenziale. Si richiedono laurea in infermieristica, iscrizione all’Opi aggiornata al 2020, disponibilità immediata al lavoro full time su tre turni, brevetto Bls-D, domicilio nella zona di riferimento o disponibilità al trasferimento immediato.



Per strutture residenziali per anziani del Veneto (nelle province di Belluno, Padova, Vicenza, Treviso, Venezia e Verona); Emilia Romagna (nelle province di Piacenza, Parma, Bologna, Modena, Ravenna); Friuli Venezia Giulia (nelle provincie di Udine, Trieste), Umana ricerca urgentemente 150 Oss con esperienza maturata in strutture per utenti geriatrici con alti standard assistenziali e alberghieri. Si richiedono diploma di qualifica professionale di operatore socio sanitario Oss rilasciato da scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti, o titolo equipollente rilasciato da istituto professionale di stato, disponibilità al lavoro full time su tre turni, domicilio nella zona di riferimento o disponibilità al trasferimento immediato. Inoltre ricerca 100 infermieri con esperienza maturata in strutture cliniche, riabilitative, anche di alto livello assistenziale. Si richiedono laurea in infermieristica, iscrizione all’Opi aggiornata al 2020, disponibilità immediata al lavoro full time su tre turni, brevetto Bls-D, domicilio nella zona di riferimento o disponibilità al trasferimento immediato.



Per strutture residenziali per anziani del Lazio (provincia di Roma), della Toscana (provincie di Firenze e Lucca) e delle Marche (nelle province Ancona e Pesaro), Umana ricerca urgentemente 80 Oss con esperienza maturata in strutture per utenti geriatrici con alti standard assistenziali e alberghieri. Si richiedono diploma di qualifica professionale di operatore socio sanitario Oss rilasciato da scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti, o titolo equipollente rilasciato da istituto professionale di stato, disponibilità al lavoro full time su tre turni, domicilio nella zona di riferimento o disponibilità al trasferimento immediato. Nelle stesse aree si cercano anche 30 infermieri con esperienza maturata in strutture cliniche, riabilitative, anche di alto livello assistenziale. Si richiedono laurea in infermieristica, iscrizione all’Opi aggiornata al 2020, disponibilità immediata al lavoro full time su tre turni, brevetto Bls-D, domicilio nella zona di riferimento o disponibilità al trasferimento immediato.



Gli interessati possono inviare il cv, specificando la zona di interesse, a: sanita@umana.it.