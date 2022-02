Costa e Msc fanno il pieno di prenotazioni. gli italiani tornano a viaggiare - Ansa

Dopo tanti mesi di costrizioni, il desiderio del viaggio di vacanza si fa sempre più forte. E non solo in questo 2022 appena iniziato, ma già l’anno scorso oltre l’80% degli italiani era tornato a viaggiare proprio per “ragioni” di vacanza, un dato in crescita rispetto al 2020 – quando la percentuale era del 70% da – ma ancora inferiore ai livelli pre-pandemia.

Vacanza pre-pandemia Il trend per quest’anno sembra delineato: oltre il 60% tornerà alle stesse abitudini di viaggio pre-pandemia ed in alcuni casi, 1 vacanziere su 4, aumenterà il numero di viaggi. Lo mette in luce l’osservatorio EY Future Travel Behaviours, secondo cui la gran parte del campione dell’indagine (2 su 3) viaggerà prevalentemente in Italia.



Relax e riposo e…lavoro da remoto Le ragioni del viaggio sono il relax ed il riposo (65%), ma anche scoprire nuovi luoghi e fare nuove esperienze culturali e gastronomiche (61%) senza il trascurare lo stare insieme a familiari ed amici (46%). Esiste, infine, un 6% di italiani che hanno pianificato di lavorare da remoto in un luogo di villeggiatura.



Riscoperta di treno ed aereo Aumenta anche l’utilizzo di treno ed aereo rispetto ai mezzi personali, ma con livelli inferiori dal 2019 e con differenze per fascia d’età che rivelano un incremento consistente dei voli aerei per gli under 40. Aumentano anche gli spostamenti per lavoro: tra chi viaggia per tale ragione, l’automobile resta il mezzo più utilizzato (60%), il treno è usato in misura maggiore rispetto al 2019 (55%), mentre solo 1 interpellato su 3 si sposta in aereo. Resta, però, una certa cautela verso i viaggi con mezzi collettivi.



Crociere, flotte al completo Sarà l’estate delle vacanze in crociera? I dati sulle prenotazioni fanno ben sperare e le due compagnie “italiane”, Costa ed Msc, hanno infatti deciso di mettere in mare tutte le rispettive navi. Costa Crociere, che il 5 marzo farà il viaggio inaugurale con la Toscana, prevede oltre 1.800 crociere dalla primavera all’inverno con 179 destinazioni. Msc Crociere – che ha annunciato l’adesione al Green Marine Europe, programma volontario di certificazione ambientale per l’industria marittima – da parte sua con 21 navi toccherà ben 274 destinazioni . Il tutto sarà ovviamente condizionato all’evolversi della pandemia e ai protocolli che saranno applicati. Auspicabilmente meno restrittivi e non stile Usa dove, negli ultimi giorni, tengono banco le discussioni causate dall’introduzione di misure di controllo più complesse.