L’Italia, per Peugeot, è il secondo mercato dopo quello francese ed è per questo che la casa del Leone ha scelto il nostro Paese per il lancio della nuova Peugeot 408. Tra l’altro, la presentazione è avvenuta all’Autodromo Nazionale di Monza, conosciuto anche come il Tempio della Velocità: una scelta non casuale perché in quell’occasione si celebrava il ritorno di Peugeot nell’Endurance. Un rientro in punta di piedi affidato ad una bellissima (e inedita) Hypercar contraddistinta soprattutto dall’assenza di un alettone posteriore: la 9X8.

“La Hypercar 9x8 è il nostro laboratorio per lo sviluppo delle auto di serie – ha dichiarato Thierry Lonziano direttore brand Peugeot Italia – Il nostro è un brand innovativo che vive di design, di talento e di performance, basandosi quindi su tre valori fondamentali: il fascino, l’emozione e l’eccellenza”.

Fascino, emozione ed eccellenza che ritroviamo soprattutto sull’altra grandissima novità presentata a Monza con la presenza del testimonial del marchio, l'attore Stefano Accorsi: la nuova Peugeot 408, disponibile in 6 colorazioni, il cui inizio di produzione avverrà a partire dalla fine del 2022 con consegne quindi da gennaio 2023.

Come spiega il direttore del design Peugeot, Matthias Hossann, “non è un crossover, non è una berlina e non è una fastback”! E’ vero: la nuova (mai come in questo caso è ben utilizzato l’aggettivo) Peugeot 408 è semplicemente unica e saremo molto curiosi di provarla per potervi raccontare che, oltre ad essere bella, va anche bene. Con una lunghezza di 4,69 m ed un passo di 2,79 m, la vettura presenta una seconda fila di sedili molto comoda, con uno spazio per le ginocchia di ben 188 mm. Anche il bagagliaio è di dimensioni generose, con un volume di 536 litri che, con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti, può raggiungere 1.611 litri. L'altezza è di 1,48 m e rende possibile una silhouette slanciata ed elegante.

La gamma di motorizzazioni comprende due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV e una versione PureTech a benzina da 130 CV. Tutte e tre vengono abbinate di serie ad un cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. In un secondo momento, poi, verrà presentata anche una versione 100% elettrica. La batteria agli ioni di litio ha in entrambi i casi una capacità di 12,4 kWh e una potenza di 102 kW. Sono disponibili due tipi di caricatori a bordo per soddisfare tutti gli utilizzi e tutte le soluzioni di ricarica dei clienti. Di serie vi è un caricatore monofase da 3,7 kW, mentre in opzione un caricatore monofase da 7,4 kW.

Anche per la nuova 408 è disponibile l’ultima versione del Peugeot i-Cockpit, secondo noi vero e proprio fiore all’occhiello di tutte le Peugeot di ultima generazione. Il volante è ergonomico e riscaldato (a richiesta) e ospita i comandi del sistema multimediale (radio, telefono) oltre che di alcuni aiuti alla guida. Piace molto anche il nuovo quadro strumenti digitale, posizionato in linea con la visione della strada, appena sopra il volante, che integra uno schermo digitale da 10 pollici a partire dal livello Allure. Nell'allestimento GT, il quadro strumenti è disponibile con tecnologia 3D. Interamente parametrizzabile e personalizzabile, il display presenta diverse modalità di visualizzazione (3D Connected Navigation con i servizi TomTom trafic, Radio/Media, Aiuti alla guida ADAS, Flussi di energia…) direttamente modificabili dal comando multifunzione. Inoltre, il selettore delle modalità di guida permette al conducente di selezionare varie modalità: Electric, Hybrid, Eco, Normal e Sport (in base alla motorizzazione).

"Peugeot 408 è una nuova specie di auto - continua Mathias Hossan - e punta sulla sua 'allure' come potere d'attrazione. Segna un momento di rottura perché è una sedan ma con molte caratteristiche utili di un SUV. Allo stesso tempo, però, non è esattamente né l'una e ne l'altro La geometria è tutta nuova, così come con l'aerodinamica abbiamo fatto un nuovo passo in avanti, basta pensare ai cerchi. Anche gli interni sono stati pensati allo scopo di poter godere del tempo a bordo dell'auto. Il design è uno dei principali motivi che spingono all'acquisto di un'auto - ha spiegato Jérôme Micheron, Head of Product della casa del Leone - e la 408 è pensata in particolare per chi è aperto al cambiamento e ad una nuova esperienza con un'auto. Non sostituisce nessun modello della gamma Peugeot ma apre un nuovo capitolo e prevediamo posso attirare clienti sia dal segmento C che da quello dei SUV".