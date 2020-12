COMMENTA E CONDIVIDI











E’ tornato in cielo il Boeing 737 Max. Dopo 21 mesi di blocco dovuti a questioni tecniche legate al volo automatizzato, problemi che erano stati la causa di due disastri del cielo, uno in Indonesia ed uno in Etiopia che causarono 346 vittime.

Volo negli Stati Uniti

Il servizio, negli Stati Uniti, in partenza da Miami con American Airlines diretto all’hub La Guardia di New York, con 100 passeggeri. Si tratta del ritorno al volo del jet da quando le autorità di regolamentazione della sicurezza hanno permesso all'aereo di decollare nuovamente dopo i due incidenti. Questo perché il mese scorso, la Federal Aviation Administration aveva approvato le modifiche apportate da Boeing al sistema di controllo del volo automatizzato che era stato alla base dei due sisastri.