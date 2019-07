COMMENTA E CONDIVIDI











Probabilmente non è tanto la giunta pentastellata di Torino che non lo voleva più, ma era il Salone a desiderare un respiro più internazionale del nobile provincialismo sabaudo. Di chi sia la colpa, importa poco: certo, il governo della città ecologista per forza e nemico delle automobili per vocazione ci ha messo del suo per far sentire Parco Valentino un sopportato in casa (anche evitando poco elegantemente nell'ultima edizione di presentarsi all'inaugurazione) ma non più tardi di questa mattina la sindaca Chiara Appendino, in visita allo stabilimento Fca di Mirafiori per la nuova linea della Fiat 500 Bev, aveva chiarito che (personalmente) si sarebbe battuta affinché la manifestazione non lasciasse il capoluogo piemontese. Questa sera invece la svolta: la sesta edizione del Salone dell'Auto all'aperto Parco Valentino si svolgerà in Lombardia dal 17 al 21 giugno dell'anno prossimo.

Dopo il successo dell'ultima edizione torinese, che ha visto la partecipazione di 54 case automobilistiche, 700.000 visitatori e oltre 2000 vetture speciali che hanno sfilato nel centro città, l'unica kermesse seria in Italia dedicata al mondo dell'automobile traslocherà a Milano e sulla pista dell'autodromo di Monza, «con l'obiettivo - dicono gli organizzatori - di esportare un modello di salone internazionale, ispirandosi proprio ai grandi motor show come Ginevra, Detroit e Parigi». Che in realtà vanno malissimo, al contrario del Valentino, proprio perché non hanno adottato una formula nuova e diversa. Ma al momento c'è l'eccitazione per un divorzio clamoroso, e ci sarà tempo per aggiustare le dichiarazioni.