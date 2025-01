COMMENTA E CONDIVIDI













Oltre 20,25 milioni di linee nella rete fissa, quasi metà delle quali ormai in fibra, un aumento del traffico dati di oltre il 16% su base annua, oltre 109 milioni di sim attive, con una crescita di oltre 500mila unità in un anno nella rete mobile. Sono alcuni dei dati contenuti nell’ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni diffuso nei giorni scorsi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, documento che restituisce la fotografia del mercato italiano delle tlc nei primi nove mesi del 2024. Agcom fa notare la progressiva riduzione delle linee in rame (-700mila rispetto a settembre 2023). Gli accessi Fttc (la cosiddetta “fibra fino all'armadio”, con il tratto rimanente, dal cabinet a casa, in rame) rappresentano il 45,9% della base clienti complessiva. Quelli Ftth (la fibra fino a casa) crescono su base trimestrale di oltre 290 mila unità e di 1,18 milioni su base annua, mentre rispetto al settembre 2020 l'incremento è di 3,86 milioni di linee. Le linee broadband complessive sono stimate in circa 19,20 milioni di unità, risultando in crescita sia su base trimestrale (per poco meno di +40 mila linee) che su base annua (+217 mila).

Per gli accessi ad alta velocità Tim si conferma il maggiore operatore con il 36,4% degli accessi, seguito da Vodafone con il 16,1% e da Wind Tre e Fastweb rispettivamente con il 14,3% ed il 13,3%; seguono Sky Italia (3,8%), Eolo (3,6%) e Tiscali (3,4%). Per le linee in fibra, Tim detiene il primo posto con il 26,3% del mercato, ed è seguita da Wind Tre (17,2%), Vodafone (17,1%), Fastweb (15,4), Iliad (5,7%) e Sky Italia (5,5%).

Cresce anche il consumo di dati, con il traffico medio giornaliero nel periodo gennaio-settembre 2024 che ha segnato una crescita del 16,2% rispetto al corrispondente valore del 2023, segnando, allo stesso tempo, un +68,8% rispetto al corrispondente valore del 2020. Ciò si riflette sul traffico giornaliero per linea broadband: i dati unitari di consumo, infatti, sono aumentati del 58,3% rispetto al 2020, passando da 5,88 a 9,30 Gigabyte per linea in media al giorno.

Nella rete mobile a fine settembre le sim attive erano 109 milioni (58,9 milioni le “Human”, le altre “machine to machine”), in crescita per oltre di 500mila unità su base annua. Più in dettaglio quelle per le macchine crescono di 730mila unità, mentre le linee “solo voce”, “voce+dati” e “solo dati” ma che prevedono interazione umana mostrano una flessione di circa 220mila sim. Tim è il leader di mercato con il 27,1%, seguita da Vodafone (26,4%), Wind Tre (23,7%), Iliad (10,5%), PostePay (4,0%) e Fastweb con il 3,7 per cento. Considerando il solo segmento delle sim “human”, Wind Tre rimane il principale operatore con il 24%, seguita da Tim (23,5%), Vodafone (21%) e Iliad che, con una crescita di 1,3 punti percentuali su base annua, raggiunge il 14,6%; con quote inferiori seguono PostePay (5,5%), Fastweb (5,1%) e CoopVoce (2,8%).

Cresce il traffico dati, con un consumo medio unitario giornaliero stimabile in circa 0,86 Gigabyte, in crescita del 12,1% rispetto al 2023. Questo valore risulta superiore di oltre il 150% nei confronti del corrispondente periodo del 2020, quando il consumo giornaliero di dati risultava stimabile in 0,34 Gigabyte.