Ogni anno, in Engadina, si verifica uno straordinario connubio tra ghiaccio, motori ed eleganza senza tempo. Quando la stagione raggiunge il suo apice, l'incantesimo dell'inverno trasforma il lago di St. Moritz nello sfondo bianco scintillante della più incredibile delle tappe automobilistiche. Un fenomeno che dura solo per un periodo limitato: è in questa fugace finestra temporale che prende vita il Concorso di eleganza su ruote più prestigioso del mondo, l'I.C.E. St. Moritz. L’appuntamento 2024 è per questo fine settimana, il 23 e 24 febbraio, sul lago ghiacciato delle Alpi svizzere, che per questa edizione ospiterà più di cinquanta auto uniche nel loro genere.

Un legame storico del resto unisce questo luogo a e le auto d'epoca. Un legame che si snoda attraverso decenni di eventi basati sull'automobilismo (turistico e agonistico) e sull'esposizione di auto di prestigio. Tutti questi eventi emozionanti si svolgono in estate, grazie alle ottime strade e alle condizioni di guida ideali che luoghi come questo, con i suoi dintorni, possono offrire. L'Ice St. Moritz esce dalla comfort zone di questi eventi, dimostrando che esiste una nuova dimensione per un Salone dell'auto atipico, al di fuori degli ambienti comuni, che sfida i rigori dell'inverno con tutto il calore di una passione che non teme né il gelo né il passare del tempo.

The I.C.E. St. Moritz nasce come concorso di eleganza, ma ha dimostrato di essere molto più di un semplice raduno automobilistico. È un evento nuovo, glamour e contemporaneo che si colloca a pieno titolo tra gli eventi culturali e lifestyle più accattivanti. Non a caso, il villaggio di The I.C.E. diventerà punto di incontro con brand iconici del fashion e del design, oltre che dell’automotive con il suo heritage. Un hub che celebra la qualità automobilistica, tecnologica, artigianale, enogastronomica e manifatturiera, promuovendo tradizioni, cultura e il comune amore per il bello, e al contempo anticipa nuove tendenze di stile.

Fondamentali sono la riconferma di Richard Mille come Title Sponsor per il secondo anno consecutivo e il sostegno della Città di St. Moritz, insieme all’iconico Badrutt’s Palace. Come Main Partner di questa edizione, al loro primo anno, parteciperanno Loro Piana, UBS e VistaJet, official aviation partner di The I.C.E. 2024. Nel mondo automotive, da registrare il prestigioso ritorno di Pagani Automobili, che oltre alla sua nuova Utopia e alla Zonda F presenterà il progetto Pagani Arte, la nuova divisione dedicata all’interior design. Ma anche di Automobili Lamborghini con il Lamborghini Polo Storico, che si occupa della conservazione dell’archivio storico aziendale, di certificazioni e restauro, e Mercedes-Benz Classic, che promuove l’heritage del brand. Tra le nuove partecipazioni, anche quella dell’iconico brand Riva, che reinterpreta in maniera unconventional il suo habitat naturale. Per la prima volta, inoltre, l'azienda di design di alta gamma Poltrona Frau arricchisce l'evento con un progetto di allestimento elegante e sofisticato, in partnership con la casa d’aste RM Sotheby's, partner consolidato della manifestazione.

Riconfermato il format inaugurato nella scorsa edizione, quando è stata eletta Best in show la concept Lancia Statos Zero. Venerdì 23 la giornata sarà sarà dedicata all'esposizione statica, durante la quale le vetture saranno presentate al pubblico e ai media. Sabato 24, invece, sarà il momento clou dell'evento, con le auto che gareggeranno sul lago ghiacciato. In questa pista insidiosa e affascinante, i driver dovranno infatti trovare l'equilibrio perfetto tra velocità, eleganza ed estetica.



Il meglio storico di Ferrari, Maserati, Lamborghini, Mercedes e molti altri marchi prestigiosi. Le auto partecipanti sono state selezionate da un comitato di esperti all'interno di una serie di categorie: Barchettas on the Lake, ossia auto scoperte biposto che sembrano trovare nel lago di St. Moritz il loro habitat naturale; Open wheels, monoposto straordinarie degli anni 50, 60 e 70, simbolo dell'epoca d’oro delle corse automobilistiche, dove ingegneria meccanica e bellezza delle forme si fondono armoniosamente; Concept Cars & One Offs, esemplari unici nati dalla creatività di menti visionarie o realizzati su misura secondo i gusti e la personalità dei proprietari. E Icons on Wheels, che raggruppa le vetture più iconiche del ventesimo secolo, intramontabili per classe e fascino, testimoni dello stile e della moda di un’epoca. Considerando l'elevato livello qualitativo delle vetture iscritte a questa edizione, il comitato selezionatore ha deciso di istituire una quinta classe dedicata alle Racing Legends. Questa categoria presenterà una serie di auto da corsa leggendarie che un tempo facevano ruggire i loro motori nei circuiti di tutto il mondo. Insomma, modelli entrati nella storia sportiva delle quattro ruote, vere icone del motorsport.



I biglietti per l'evento possono essere acquistati direttamente online: il ticket per la sola giornata di venerdì costa 180 franchi svizzeri (circa 190 euro) a persona, quello per sabato 80 franchi svizzeri (85 euro) e per l'intero weekend 150 franchi (159 euro); ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni.