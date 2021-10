COMMENTA E CONDIVIDI













Vent’anni di MINI sotto l’insegna del BMW Group e l’uscita del libro “THE BIG LOVE - Una storia (d’amore) lunga 20 anni” edito da Electa. Questi gli ingredienti di una serata speciale a Milano con la quale MINI ha voluto festeggiare un anniversario così importante. Un evento per ripercorrere la storia italiana del marchio: dalla comunicazione prima del lancio, quando il progetto era ancora top secret, fino all’interazione con gli ecosistemi di design, cinema, moda che MINI ha saputo contaminare e intercettare, aggiungendo (sempre) quel tocco in più.

Una serata che ha voluto essere un omaggio ad alcuni dei protagonisti che hanno contribuito a fare del brand un punto di riferimento nel nostro Paese, ben oltre i confini del mondo automotive. Vent’anni di storia raccontati attraverso immagini esclusive che hanno ripercorso le diverse iniziative che MINI ha condiviso nel corso degli anni con la sua Community di appassionati e non solo, grazie alle testimonianze di molti dei contributors del libro che erano presenti e che hanno raccontato questi 20 anni.

“MINI non è solo un prodotto ma un brand, che rappresenta complicità, divertimento, passione e inclusione”, ha detto Stefano Ronzoni, direttore MINI Italia. “Una sfida nata 20 anni fa e una conferma ancora oggi, che tiene unita una vasta fan base di appassionati, che si identifica nei valori del brand e trova risposta in una gamma completa di prodotti, che soddisfa ogni tipo di esigenza. Dalla prima campagna, basata su una domanda “Is it love?” ad un’affermazione decisa oggi “The Big Love”.

Secondo Paolo Matteo Cozzi, curatore del libro “THE BIG LOVE – Una storia (d’amore) lunga 20 anni”: “Si parte a bordo di una piccola automobile, una Mini che crescendo e diventando la MINI che oggi tutti conosciamo, ha unito due secoli, scavalcato un millennio, vissuto mille vite e ancor più trasformazioni. La Mini classica inventata da Sir Alec Issigonis nel 1959 ha lasciato il posto alla MINI firmata dal BMW Group nel 2001: entrambe hanno saputo cambiare le regole del gioco”.

Racconta Mario Calabresi, giornalista e scrittore: “Quando nel 2001 esce la MINI, non c’era l’iPhone, non c’erano i social, non c’era nulla del mondo che comunica in tempo reale come lo conosciamo adesso. Quindi, è cambiata totalmente la nostra concezione del tempo. Fino ad appena vent’anni fa il mondo era completamente diverso, a cominciare proprio dalla gestione del proprio tempo. Oggi il tempo è diventato completamente fluido. I social portano tutto al tempo reale e tutto è a disposizione sempre, in qualsiasi momento. C’è un mondo totalmente nuovo là fuori, è cambiato del tutto e si sono rotte categorie e schemi che per cinquant’anni hanno rappresentato lo status quo”.

“La nuova MINI realizza il sogno di una società che nel tempo è cambiata perché desidera prodotti in grado di rispondere a esigenze di comodità, accoglienza, di tecnologia all’altezza dei tempi moderni, senza perdere di vista tutto quell’immaginario che dagli anni Sessanta è arrivato fino a noi e continua a essere presente nella cultura contemporanea come segno di libertà”, queste le parole di Aldo Colonetti, filosofo, storico e teorico dell’arte, del design e dell’architettura.



