Gli studenti in visita alla Geico - Assolombarda

Assolombarda sta portando avanti Tech Tour, iniziativa per fare conoscere ai ragazzi e alle ragazze l’innovazione, le tecnologie, i progetti di transizione digitale che le aziende stanno sviluppando. L'iniziativa ha coinvolto 62 imprese e oltre 1500 studenti e studentesse delle classi terze, quarte e quinte di 36 scuole superiori dei territori di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi.

"Iniziative come il Tech Tour rappresentano occasioni utili a comprendere le opportunità che si aprono sulle professioni di oggi e di domani legate allo studio delle discipline STEM e a diffondere un orientamento sempre più consapevole - spiega l'associazione delle imprese lombarde - Per i giovani entrare nelle imprese è un’esperienza unica per vedere da vicino l’evoluzione del sistema produttivo e per incoraggiare lo sviluppo delle competenze legate alle nuove frontiere della tecnologia, del digitale e della sostenibilità".

Studenti in visita alla Bosch - Assolombarda

Con il Tech Tour, Assolombarda si propone di promuovere l'istruzione tecnico-scientifica e le opportunità di formazione nei settori ad alta tecnologia, oltre a orientare i giovani verso le professioni più ricercate. L’iniziativa che si inserisce in un discorso strategico molto più ampio volto a ridurre il mismatch tra competenze ricercate dalle imprese e quelle oggi disponibili nel mercato del lavoro. Un’emergenza che sta creando criticità alle imprese in termini di sviluppo e applicazione di nuove tecnologie e che rischia di rallentarne la competitività.



Da oltre vent’anni, Assolombarda è a fianco delle istituzioni scolastiche attraverso numerose iniziative di orientamento dedicate ai giovani per la costruzione del proprio percorso formativo e professionale. In particolare, i progetti e le attività come il Tech Tour sono indirizzate alla conoscenza dei settori produttivi e delle professioni aziendali, alla promozione della cultura d’impresa e dell’imprenditorialità, all’approfondimento delle nuove competenze e degli strumenti per la ricerca attiva del lavoro.