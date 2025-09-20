La nuova Suzuki Swift Hybrid - .

Esistono traguardi che "parlano" da soli. Quello raggiunto da Suzuki Motor Corporation con la Swift fa entrare questo modello nel ristretto club delle icone dell'automobile. Il marchio giapponese ha infatti annunciato che la sua vettura compatta ha raggiunto lo scorso luglio il traguardo di 10 milioni di unità vendute a livello globale. Un risultato straordinario ottenuto in 20 anni e 8 mesi dal debutto del modello, avvenuto in Giappone nel novembre 2004.

Fin dal suo lancio, Swift ha rappresentato una svolta nello spirito costruttivo di Suzuki. Concepita come auto strategica globale, le diverse generazioni della Swift hanno conquistato nel mondo prestigiosi riconoscimenti, tra cui i titoli di “Car of the Year” in Giappone e in numerosi altri Paesi, affermandosi come modello di punta apprezzato da milioni di clienti. Oggi la Swift è prodotta negli stabilimenti dislocati in Giappone, Ungheria, India, Cina, Pakistan e Ghana e commercializzata in oltre 170 Paesi e regioni del mondo. Dei 10 milioni di Swift vendute, il 60% provengono dall'India, il 14% dall'Europa, l'8% dal Giappone e il 18% dal resto del mondo. In india, dal lancio nel 2005, ha venduto circa 6 milioni di unità diventando leader nel mercato delle città del subcontinente.

Particolarmente apprezzata è l'ultima generazione di Swift, quella attuale, spinta da motori ibridi a benzina. Sportiva, moderna, elegante e allo stesso tempo con un carattere distintivo, piace per le sue dimensioni compatte (3,86 metri di lunghezza) e l'abitacolo spazioso. Disponibile in Italia con motore 1.2 Hybrid, con due diverse tipologie di trasmissione (manuale o automatica CVT) e di trazione (2WD o 4WD Allgrip), la nuova Swift Hybrid nella versione con trazione anteriore e cambio manuale, con le sue emissioni di 99g/km CO2 è una vera cittadina modello e può accedere gratuitamente ad alcune ZTL come l’Area C di Milano, che pone il valore soglia a 100 g/km di CO2.

Sulla Swift Hybrid la sicurezza non scende a nessun compromesso e i sistemi di guida assistita, tutti di serie, la pongono al top della categoria grazie ai nuovi hardware rinnovati come la videocamera monoculare, il radar frontale a onde millimetriche e due radar posteriori. Il listino parte da 20.90 euro.

