La spesa diventa sostenibile - Mugo Retail

Secondo i più recenti sondaggi, tre consumatori su quattro si dicono disposti a cambiare le proprie abitudini di acquisto per ridurre il loro impatto sul clima. Una mano la dà la start up italiana Mugo Retail, che propone una nuova esperienza di spesa più sostenibile. Consente infatti di stimare e comunicare in tempo reale ai consumatori le emissioni generate dai prodotti scelti, favorendo così una migliore conoscenza dei prodotti stessi ma anche, e soprattutto, scelte di consumo realmente responsabili. Grazie all’Api (Application Programming Interface) è possibile accedere all’algoritmo di categorizzazione e misurazione e stimare l'impatto climatico di qualunque prodotto a scaffale. L’obiettivo è azzerare l’impatto sul clima del contenuto di ogni carrello al termine del percorso di spesa. Il tutto in maniera semplice. La sostenibilità dei prodotti acquistati viene mostrata sullo scontrino e nell’area utente dell'app del punto vendita, dando la possibilità al consumatore di modificare le proprie abitudini d’acquisto.

Il consumatore può così decidere di utilizzare i punti fedeltà accumulati per bilanciare l’impatto climatico del proprio carrello, finanziando iniziative di riduzione e rimozione dell'anidride carbonica dall’atmosfera, certificate da enti indipendenti. La start up collabora infatti con diversi progetti di compensazione di gas serra in tutto il mondo che promuovono la rinascita di foreste e l’ottimizzazione delle risorse energetiche.

Anche la spesa on line può essere virtuosa. Mugo Retail è in grado, infatti, di integrarsi con i database di app ed e-commerce e mostrare l’impatto climatico dei prodotti del carrello virtuale.

Per maggiori informazioni: www.mugoclimate.com.

