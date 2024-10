Adriano Meloni

Sphere Italia, attraverso la sua società-veicolo VS Holding, ha acquisito la holding Romagnasac, proprietaria di Virosac e Rapid, dalla società di private equity Orienta Capital Partners. Virosac, fondata nel 1973, è un’azienda riconosciuta come leader nel mercato italiano degli imballaggi per la casa (sacchi per la nettezza urbana, sacchetti gelo, ecc.) per le catene di supermercati e i professionisti. Rapid detiene invece una posizione di rilievo nel mercato dei rotoli per alimenti (alluminio, vaschette in alluminio, carta da forno e pellicola per alimenti). Nel 2023, entrambe le società hanno generato un fatturato aggregato di circa 60 milioni di euro e attualmente impiegano circa 150 persone.

Con questa acquisizione, il gruppo Sphere Italia, presente già da venti anni sul mercato italiano con le sue controllate Comset, Flexopack e Ico (e autore di sponsorizzazioni prestigiose: di recente ha annunciato il supporto nel restauro del ninfeo e delle fontane del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma), intende rinforzare la propria base industriale ed estendere la sua offerta commerciale in questo mercato-chiave per il futuro del gruppo. «Per il gruppo Sphere si tratta di un’operazione che favorisce lo sviluppo di una produzione estremamente complementare agli attuali prodotti – commenta Adriano Meloni, amministratore delegato di Sphere Italia. - Un’opportunità di ampliamento della gamma di prodotti per il mondo degli imballaggi alimentari, sempre con la costante attenzione alla sostenibilità, qualità e all’innovazione, che ci contraddistingue». Mario Gardini, partner of Orienta Capital Partners, commenta: «Siamo stati estremamente felici di sostenere la crescita e lo sviluppo di Virosac e Rapid negli ultimi cinque anni, rendendole uno dei principali operatori industriali del mercato italiano. Siamo lieti di vendere Virosac e Rapid a Sphere. Data l'esperienza di questo gruppo industriale multinazionale, leader nel suo settore, questa è la migliore garanzia per il futuro e lo sviluppo delle aziende del gruppo Romagnasac».