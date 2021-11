La sede di Snam a San Donato Milanese - Ansa

La prima grande infrastruttura europea per il trasporto dell’idrogeno sarà italiana. Nel piano strategico presentato oggida Snam ci sono investimenti da 3 miliardi di euro sul cosiddetto “repurposing” di 2.700 chilometri di rete di trasporto del gas naturale: l’azienda intende adeguare le condotte del gas per potere trasportare idrogeno da Mazara del Vallo, che collega la rete italiana a quella dell’Algeria, fino a Passo Gries e Tarvisio, i punti di collegamento con la rete del Nord Europa. «Creeremo in Italia la prima, vera dorsale europea a idrogeno: gli investimenti partiranno nel 2025 e si completeranno nel 2030, per cui saremo molto concentrati soprattutto negli anni 2026, 2027 e 2028» ha spiegato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam.

Snam è l’azienda che controlla e gestisce la rete nazionale di distribuzione del gas e ha nello Stato italiano, tramite Cdp Reti, il principale azionista. Da tempo l’Ad Alverà si è impegnato a garantire all’azienda un ruolo centrale nella transizione energetica. In questa strategia è fondamentale l’idrogeno, gas a emissioni zero (quando è prodotto con fonti rinnovabili) che nei prossimi anni è destinato a sostituire gradualmente il gas naturale. L’idrogeno è centrale anche nella strategia di decarbonizzazione della Commissione europea. L’Italia può proporsi come il grande snodo europeo per l'idrogeno, dal momento che è vicina al Nord Africa, area che può produrre idrogeno a basso costo sfruttando l’energia fotovoltaica.

Nel piano industriale 2021-2025 di Snam c’è molto spazio per la transizione energetica. Snam guarda al 2030 e ha individuato possibili investimenti per 23 miliardi di euro: 12 miliardi sulla rete esistente già pronta per trasportare un mix di gas e idrogeno (definita “H2 Ready”), 3 miliardi sul collegamento Mazara-Tarvisio-Passo Gries, 5 miliardi sugli impianti di stoccaggio di gas naturale, biometano e altre fonti di energia (compresi idrogeno, biometano e anidride carbonica), altri 3 miliardi per sviluppare "iniziative di scala” su idrogeno e biometano.

Il piano al 2025 è la prima parte di questa strategia. Ci sono investimenti per 8,1 miliardi complessivi, tra infrastrutture “H2 Ready”, stoccaggi e progetti green. Già oggi la rete Snam è in grado di trasportare idrogeno al 100%, così come i suoi depositi possono essere riempiti interamente di idrogeno. In questa strategia ha un ruolo importante anche De Nora, l’azienda tra i leader globali nella produzione di idrogeno verde e tecnologie sostenibili in cui Snam ha investito 450 milioni di euro per una quota del 35,6%: Snam valuterà anche se portarla in Borsa con un’Ipo nel 2022. Per il 2021 l’obiettivo sono 600 milioni di euro di ricavi (+20%) sul 2020, l’Ebitda crescerà del 4,5% di media annua dal 2022 al 2025.

Per la sostenibilità, Snam si è già data l’obiettivo di arrivare a zero emissioni di gas serra al 2040 (considerando le emissioni Scope 1 e Scope 2, cioè quelle direttamente sotto il controllo dell'azienda) e punta ad azzerare le emissioni indirette (quelle chiamate Sope 3 e legate a fornitori e partecipate) già per il 2030.

Alverà parlando con i giornalisti ha anche affrontato il problema della corsa del prezzo del gas. Ha assicurato che in Italia non ci saranno problemi di forniture, grazie alle quantità di gas naturale stoccato, ma potrebbero essercene nel Nord Europa. Dietro ai rincari non c’è la transizione energetica, ha aggiunto il manager, ma la crescita della domanda cinese, dovuta alla sostituzione del carbone con il gas naturale nelle abitazioni. Per questo occorre «una risposta europea per valorizzare gli stoccaggi che già abbiamo».