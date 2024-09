Aperte le candidature alla seconda edizione del corso per tecnico ascensorista - Schindler School

COMMENTA E CONDIVIDI













Riconfermando l’iniziativa per il secondo anno, Schindler dà continuità a uno dei suoi obiettivi prioritari: supportare l’orientamento e la formazione dei giovani affinché possano intraprendere un mestiere dinamico e in continua evoluzione, che assicuri loro un futuro economicamente stabile e ricco di soddisfazioni. Un dovere, quello di ridurre il divario tra il mondo della scuola e quello del lavoro, che Schindler condivide con gli altri partner di Schindler School: Gi Group per la parte di talent attraction, employer branding, ricerca e selezione e nel ruolo di raccordo tra i player dell’iniziativa, e Fondazione Mobilita Its Academy di Milano per la formazione. Assolombarda – da sempre molto sensibile e impegnata su questi temi – ha riconfermato per il secondo anno il patrocinio a Schindler School.

Quello del tecnico di manutenzione di ascensori e scale mobili è un mestiere che negli ultimi anni con l'avvento delle nuove tecnologie e della digitalizzazione ha subìto profondi cambiamenti. Se fino a pochi anni fa si trattava di un lavoro prettamente fisico e tramandato di padre in figlio, oggi la “cassetta degli attrezzi” del manutentore è diventata digitale ed è richiesto un iter di studi approfondito e specifico, due fattori che lo rendono particolarmente adatto ai giovani, incluse le ragazze.

Schindler School si articola in un percorso della durata di circa nove mesi con 350 ore di formazione, distribuite tra il Training Center Schindler a Concorezzo (Monza Brianza) e il laboratorio di Fondazione Mobilita Its Academy a Milano – situato all’interno del Gi Group Training Hub –, cui seguiranno 450 ore di affiancamento e 830 ore di lavoro sul campo sotto la supervisione di tecnici specializzati Schindler. La conclusione è prevista per luglio 2025, quando ci saranno la valutazione e l’esame finale.

L’iniziativa è indirizzata a 16 tra ragazzi e ragazze diplomati (o studenti che abbiano concluso il quarto anno di istituto superiore), under 25, provenienti da 6 regioni: oltre alla Lombardia, da quest’anno anche Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Piemonte, e Liguria. La scelta di questi territori ricade su due fattori: la forte competitività del settore in queste aree e lo skill mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

A tutti i corsisti è garantito l’alloggio gratuito – situato nei pressi del laboratorio di Fondazione Mobilita.

Tra le competenze trasferite vi sono: fondamenti di elettrotecnica, meccatronica, oleodinamica, tecnologia, qualità e sicurezza, attività di montaggio, installazione e messa in servizio degli impianti, attività di manutenzione programmata e straordinaria di impianti complessi, ricerca ed analisi dei guasti.

Venerdì 27 settembre, in occasione dell’Open Day di presentazione del corso, la sede Schindler di Concorezzo aprirà le sue porte a tutti coloro che fossero interessati ad approfondire più da vicino il programma formativo del nuovo ciclo di corsi in partenza lunedì 21 ottobre.

Contestualmente al suo inizio, Schindler School prevede l’assunzione dei partecipanti tramite un contratto di apprendistato di primo livello. Al superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore di livello IV EQF e a quel punto i giovani più meritevoli saranno inseriti a tutti gli effetti nell’organizzazione Schindler.

Infine, i corsisti verranno guidati nella preparazione dell’esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di tecnico ascensorista. Per poter svolgere questa professione, è infatti necessario un patentino specifico che viene rilasciato dalla Prefettura a fronte del superamento di una prova d’esame teorica e di una pratica.

Per maggiori informazioni: https://www.schindler.it/it/job-e-carriere/chi-cerchiamo/tecnici-di-manutenzione.html.