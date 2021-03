Contatori dell'elettricità in un condominio di Roma - Ansa

Rialzi in arrivo da giovedì per le bollette di elettricità e gas. L’autorità di regolazione Arera ha comunicato l’adeguamento delle tariffe sul mercato tutelato per il secondo trimestre dell’anno. A causa del recupero delle quotazioni delle materie prime ci sarà un aumento del 3,8% del costo dell’elettricità e del 3,9% per il gas naturale.

Dal momento che nel 2020, a causa del crollo dei consumi, i prezzi erano molto diminuiti, nonostante l’aumento la spesa per la famiglia media resta più basso nel confronto con i 12 mesi precedenti: per l’elettricità la spesa annua sarà di circa 517 euro (-0,7%), per il gas di 966 euro (-5,2%). «La famiglia tipo, quindi, beneficia ancora di un risparmio complessivo di circa 56 euro su base annua» conclude l’Arera.

L’Autorità ha anche approvato la delibera che attua il decreto-legge Sostegni, introducendo una riduzione di 600 milioni di euro per le bollette per le piccole imprese (utenti in bassa tensione non domestici, ad esempio piccoli esercizi commerciali, artigiani, bar, ristoranti, laboratori, professionisti e servizi). Secondo le stime saranno 3,7 milioni le piccole imprese che riceveranno l’aiuto, sotto forma di uno sconto medio di 70 euro per i mesi di aprile, maggio e giugno, che sarà maggiore per gli esercizi commerciali costretti a chiusura dalle misure di contrasto all'epidemia (in quanto si interviene riducendo le quote fisse delle bollette).

In una bolletta media le spese per la “materia energia” rappresentano il 47,7% del costo finale. Il 19,2% sono le spese per ”trasporto e gestione del contatore”, il 20,1% gli “oneri di sistema”, il 13% le imposte.