Budget ridotti per il carovita che costringe gli italiani a ponderare gli acquisti e magazzini pieni per via delle temperature miti degli ultimi mesi. La stagione dei saldi, che si apre domani in tutta Italia con l’eccezione della Valle d’Aosta che ha aperto le danze ieri, parte all’insegna di questa doppia contraddizione. Con i negozianti preoccupati di dover svendere cappotti e stivali per seguire la linea dettata dalla grande distribuzione e dal commercio online. Da Confesercenti torna la richiesta, avanzata già in autunno, di rivedere le norme che disciplinano le vendite di fine stagione, spostandole in avanti di un mese. «I saldi iniziano in un periodo eccessivamente precoce rispetto al fine stagione - spiega Beniamino Campobasso, presidente nazionale di Fismo Confesercenti -. Le piccole e medie imprese del commercio non hanno un sufficiente lasso di tempo per commercializzare le merci a prezzo pieno».

Con un autunno particolarmente caldo le vendite tra ottobre e dicembre si sono praticamente dimezzate rispetto all’anno scorso, segnando un calo del 46%. Un sondaggio realizzato da Ipsos fotografa le intenzioni di acquisto degli italiani: il budget medio è di 267 euro ma c’è una forte polarizzazione tra chi ha maggiore disponibilità e chi, circa il 38% dei consumatori, prevede di limitare gli acquisti al minimo, avendo un budget di appena 150 euro.

Quattro italiani quattro su dieci hanno già individuato i capi da mettere nell’armadio nei prossimi giorni, mentre la maggior parte dei consumatori, il 56% per l’esattezza, comprerà solo a fronte di un’offerta convincente. Percentuale quest’ultima in crescita rispetto agli anni passati che dimostra, secondo Confesercenti, come l’onda lunga dell’inflazione elevata continui a pesare sui bilanci familiari. L’acquisto in saldo diventa meno impulsivo e più ragionato. Si punta sulle cose essenziali: dalle calzature, da sempre in cima alle preferenze degli italiani, alle felpe e maglioni mentre il tradizionale capospalla perde di appeal forse proprio per via delle temperature sopra la media.

I negozi fisici restano i luoghi deputati allo shopping: li sceglie l’83% dei consumatori mentre un 51% pensa di acquistare online. Alle vendite di fine stagione aderisce in media l’85% dei negozi di abbigliamento e accessori anche se il 92% dei titolari ritiene che la data di avvio dei saldi, appena una manciata di giorni dopo l’inizio “astronomico” dell’inverno, il 21 dicembre, sia troppo anticipata. Per il Codacons il giro d’affari complessivo sarà di 4, al massimo 4,5 miliardi di euro in netta diminuzione rispetto ai livelli pre-Covid quando superava i 5 miliardi di euro. L’avvio a ridosso del Natale secondo l’associazione dei consumatori riduce la disponibilità degli italiani, senza considerare l’effetto negativo del BlackFriday.

Dal centro studi di Confimprese emerge un quadro disomogeneo con il settore moda ancora in crisi, per il quale si prevede una flessione del 5% di vendite, il crollo fisiologico dopo il Covid dell’arredamento (-10%) e buoni risultati per l’ottica e i prodotti per la cura della persona (+10%). «Le catene del retail sono resilienti rispetto al commercio tradizionale - commenta il presidente Mario Resca - per questo ci aspettiamo sorprese positive dall’avvio dei saldi». Nelle città d’arte prese d’assalto dai turisti si respira un clima di fiducia. «C’è ottimismo dopo una stagione con il segno meno speriamo di poter recuperare ciò che non è arrivato nei mesi scorsi» dice Paolo Gori, vicepresidente di Confartigianato Imprese Firenze.