Il ministro Giorgetti alla conferenza stampa per la presentazione della legge di bilancio, il 16 ottobre 2024 - ANSA

L’agenzia di rating S&P ha confermato il suo giudizio sul debito italiano, con un giudizio BBB/A-2 e outlook stabile.

Secondo l’agenzia di rating americana nel periodo 2024-2027 il Pil italiano crescerà in media dell’1% all’anno, con un ritmo migliore di quello del periodo pre-pandemia. Ma il merito è di fatto esterni e temporanei: «L’Italia si trova ancora ad affrontare sfide strutturali economiche sostanziali che probabilmente riemergeranno quando verranno meno sia lo stimolo derivante dall’incentivo fiscale “Superbonus” per le ristrutturazioni residenziali sia i fondi NextGeneration Eu» ricorda S&P.

A livello di conti pubblici l’agenzia di rating prevede che il deficit rientri sotto il 3% del Pil e che il bilancio primario (cioè la differenza tra entrate e uscite senza contare la spesa per gli interessi sul debito) tornerà ad essere in attivo dal 2025. Il debito però continuerà a salire per le spese del Superbonus.

S&P ricorda anche che a dare forza all’Italia c’è la situazione di imprese e famiglie, che sono poco indebitate. In particolare l’agenzia nota che la ricchezza privata delle famiglie è pari a 2,1 volte il Pil, che è ancora l’ottavo Prodotto interno lordo maggiore del mondo.

Il problema principale dell’economia italiana è la crisi demografica, scrive S&P, un declino che «comporterà probabilmente una contrazione della forza lavoro, che peserà sul PIL nel lungo periodo. Questa tendenza può essere parzialmente controbilanciata dall’immigrazione, ma quest’ultima è una questione politicamente sempre più controversa in Italia e in Europa».